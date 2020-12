Ormai è risaputo che i bambini apprendono meglio quando si divertono. I giochi educativi sono giochi ideati proprio per coniugare il divertimento all'istruzione. Infatti, sono molto utili e agiscono in diversi ambiti: sviluppano le capacità mentali del bambino, migliorano le sue abilità motorie o arricchiscono le sue conoscenze STEM, cioè le competenze in ambito scientifico, tecnologico e matematico.

Il mercato dei giochi educativi è molto ampio e si distinguono anche per il loro funzionamento: manuale o elettronico. Alcuni, poi, possono essere scaricati direttamente sul tablet. L'ampia scelta potrebbe mettervi in difficoltà, ma l'importante è scegliere un gioco che sia adatto all'età del bambino e che risponda ai suoi interessi. Tra i giochi didattici disponibili su Amazon potete trovare molte soluzioni per soddisfare sia le esigenze dei bambini e che dei genitori.

Classifica dei migliori giochi educativi

Qui di seguito abbiamo raccolto i migliori giochi didattici per i vostri bambini. Per la scelta abbiamo tenuto in considerazione il rapporto qualità/prezzo e le recensioni degli utenti.

Clementoni – Robot Educativo Intelligente

Clementoni propone questo robot intelligente che riconosce la voce del bambino ed esegue i suoi comandi. Il gioco è progettato secondo la metodologia STEM. Il robot invoglia il bambino a svolgere operazioni, compiere missioni e sviluppare le sue competenze logiche. Attraverso un'apposita app, è possibile collegare il gioco al tablet o allo smartphone per aggiornare e incrementare le sue funzioni.

Consigliato per bambini con un'età superiore ai 7 anni. Funziona con 4 batterie non incluse nella confezione.

Buki – Chimica 150 esperimenti

Un'altra proposta molto interessante per i piccoli appassionati di chimica, è questo kit di accessori per svolgere 150 esperimenti. La confezione contiene provette, occhiali, siringhe e tante altre cose utili. Gli ingredienti che sono richiesti per fare gli esperimenti non richiedono l'uso di prodotti chimici.

È consigliato per i bambini dagli 8 anni in su.

Educational Insights Design & Drill

La terza proposta della nostra classifica è questo centro di attività che richiede abilità manuali e molta fantasia. All'interno della confezione c'è un trapano che serve a fissare le viti nella bacheca e creare un disegno finale. Il gioco contiene 3 schede double-face da riprodurre.

Il gioco è consigliato per i bambini che hanno un'età superiore ai 3 anni.

Learning Resources – Il Mio Primo microscopio

Questo microscopio è perfetto per i bambini che frequentano la scuola materna. È realmente funzionante, comprende due lenti oculari di grandi dimensioni. Il bambino non dovrà chiudere un occhio per osservare. Include un regolatore di messa a fuoco facile da usare e una luce LED. Comprende una guida alle attività multilingue.

Consigliato per i bambini dai 3 anni in su. Il gioco funziona con 3 batterie AAA.

Learning Resources Riccio Spike

Il riccio spike di Learning Resources è utile per stimolare le abilità motorie e matematiche del bambino. Infatti, le 12 spine colorate aiutano a riconoscere i colori e a contare. Il set include il riccio spike, 12 pioli colorati e una guida all'attività multilingue. Il riccio spike misura 15 cm di altezza.

È adatto per i bambini dai 18 mesi in su.

Rolimate – Forme Geometriche Montessoriane

I giocattoli di apprendimento Rolimate per i più piccoli hanno colori morbidi e luminosi e varie forme per migliorare la capacità di riconoscimento dei bambini e sviluppare l'intelligenza del cervello attraverso l'impilamento creativo di mattoni giocattolo geometrici. Sono realizzati in legno e gomma, con materiali sicuri e atossici. Il gioco include 1 telaio cilindrico, 4 blocchi di legno giocattolo rotondo, 4 blocchi di legno giocattolo quadrati, 4 blocchi di legno giocattolo triangolo, 4 blocchi di legno giocattolo rettangolare.

Consigliato per i bambini dai 24 mesi in su.

Afufu – Puzzle in Legno Montessoriano

Un'altra proposta per i piccoli di casa è questo gioco in legno montessoriano. È possibile imparare i numeri, i colori, le forme geometriche e non solo, e i numeri in inglese, e stimolando il senso della vista. Realizzato in legno e vernice a base d'acqua, non tossico. Consiste in un insieme di 75 forme geometriche colorate che possono essere impilate insieme sulla robusta tavola di legno a 10 peg.

Adatto per bambini sopra i 3 anni.

Fajiabao Puzzle Magnetico

Questa lavagna magnetica Fajiabao permette di sviluppare la creatività del bambino con disegni divertenti. Con i pezzi magnetici assortiti, potranno creare diverse figure, sviluppando la loro comprensione degli animali, dei colori, delle forme e dei modelli. La lavagna si mantiene comodamente in piedi. I pezzi possono essere riposti nella scatola quando non devono essere usati.

Questo gioco è consigliato per i bambini che hanno più di 3 anni.

Nene Toys – Gioco magnetico

Nene Toys propone un gioco davvero innovativo e divertente. Lo scopo è stimolare la creatività e le capacità motorie del bambino. È un gioco simulativo, dove il bambino finge di essere il genitore dei pulcini e deve trovare i vermi per nutrirli. Realizzato interamente con materiali sicuri. La confezione contiene 1 tronco d'albero, 8 bruchi colorati e 1 elemento magnetico.

Questo gioco simulativo è pensato per i bambini che hanno più di 2 anni.

Legler – Tavoletta di Pazienza

Questa tavola Legler è un ottimo modo per tenere i bambini impegnati e lontani dal telefono e dal tablet. È un esercizio perfetto per sviluppare le capacità manuali e motorie, ed anche tanta pazienza. I fili presenti nel gioco richiamano perfettamente i lacci delle scarpe. I bambini possono infilare e sfilare i lacci, creare dei fiocchi o dei disegni sulla tavola. È un buon modo anche per imparare ad allacciarsi le scarpe.

La tavola della pazienza è consigliata per i bambini di 3 anni.

Come scegliere il miglior gioco didattico per bambini

Ora che hai letto e scoperto quali sono i migliori giochi educativi per il tuo bambino non ti resta che acquistarne uno e provarlo insieme a lui. Ma come scegliere quello adatto? Prima di tutto devi tenere conto dell'età di tuo figlio, poi scegliere se vuoi un classico gioco manuale oppure uno di ultima generazione elettronico. Infine, come sempre valuta i materiali con cui è realizzato e se è sicuro per il tuo bambino.

Fasce di età

È veramente importante scegliere un gioco che sia adatto all'età del bambino per sfruttarne a meglio il suo potenziale. Ogni fascia d'età ha le sua capacità e un gioco non adatto potrebbe rivelarsi noioso o troppo difficile portando il bambino ad arrendersi. Le classificazioni che abbiamo fatto sono generiche e seguono l'andamento della maggioranza dei bambini e, pertanto, non vanno prese come assolute. Ogni bambino ha i suoi tempo ed è giusto che si rispettino. Vediamole insieme.

fino a 5 mesi : per i primi mesi di vita è meglio prediligere giochi ergonomici e morbidi. I bambini non hanno grandi capacità di afferrare gli oggetti, quindi, è preferibile optare per oggetti che non possono ferirli.

: per i primi mesi di vita è meglio prediligere giochi ergonomici e morbidi. I bambini non hanno grandi capacità di afferrare gli oggetti, quindi, è preferibile optare per oggetti che non possono ferirli. dai 6 ai 11 mesi : in questi mesi la vista inizia a definirsi e migliora anche la capacità dei bambini di afferrare la cose con le loro manine. Oltre ai classici giochini, potete provare anche con i libri di favole, preferendo quelli con immagini molto grandi.

: in questi mesi la vista inizia a definirsi e migliora anche la capacità dei bambini di afferrare la cose con le loro manine. Oltre ai classici giochini, potete provare anche con i libri di favole, preferendo quelli con immagini molto grandi. dai 12 ai 18 mesi : durante questa fase i bambini tendono molto ad imitare i più grandi. Quindi potete optare per oggetti come telefoni, o altre cose che richiamano i gesti degli adulti.

: durante questa fase i bambini tendono molto ad imitare i più grandi. Quindi potete optare per oggetti come telefoni, o altre cose che richiamano i gesti degli adulti. dai 19 ai 23 mesi : per i bambini che hanno iniziato a camminare e quindi iniziano ad essere più indipendenti, si può optare per dei giochi che stimolino la loro immaginazione, la coordinazione motoria e di tutti e 5 i sensi.

: per i bambini che hanno iniziato a camminare e quindi iniziano ad essere più indipendenti, si può optare per dei giochi che stimolino la loro immaginazione, la coordinazione motoria e di tutti e 5 i sensi. dai 2 anni : in questa fase è possibile optare per giochi nei quali il bambino deve interpretare un ruolo e imparano nuove parole e numeri.

: in questa fase è possibile optare per giochi nei quali il bambino deve interpretare un ruolo e imparano nuove parole e numeri. dopo i 3 anni : costruzioni per i maschietti e bambole e cucine per le femminucce. Si consiglia, inoltre, di proporre giochi che stimolino la manualità e la memoria.

: costruzioni per i maschietti e bambole e cucine per le femminucce. Si consiglia, inoltre, di proporre giochi che stimolino la manualità e la memoria. dai 4 ai 5 anni : sono adatti i giochi di ruolo dove il bambino deve sforzare la sua immaginazione per ricreare delle scene e compiere delle scelte.

: sono adatti i giochi di ruolo dove il bambino deve sforzare la sua immaginazione per ricreare delle scene e compiere delle scelte. dai 6 agli 8: arrivati a questa età sarebbe bene spronare i bambini a leggere qualche libro, a colorare e anche a fare giochi all'aria aperta.

Comunque la scelta è molto più semplice di quello che sembra perché le case produttrici dei giochi ci aiutano. Quasi sempre sulla confezione è indicata l'età consigliata per quel gioco, quindi, diventa difficile sbagliare.

Elettronico o manuale

Oltre alla funzione educativa, i giochi si distinguono anche per il loro funzionamento. Ci sono giochi manuali ed elettronici. I primi sono generalmente puzzle, memory, lavagne magnetiche o giochi per imparare a scrivere. I secondi favoriscono l'apprendimento, soprattutto, col metodo Stem. Si tratta principalmente di telescopi, mappamondi e giochi interattivi. Promuovono lo sviluppo matematico, le scienze e la geografia. Sono perfetti per i bambini dagli 11 anni in poi. Ci sono poi i giochi tecnologici e digitali. È importante valutare quanto il bambino posso essere partecipe in questi giochi e la sua capacità di interazione. Molto spesso i giochi presenti sui tablet o sugli smartphone richiedono movimenti ripetitivi e meccanici che non stimolano e sviluppano nessuna capacità, anzi. Evitiamo, sempre, di proporre un gioco che non richiede una partecipazione attiva del bambino.

Tipologia di gioco

Un altro fattore che dovrete valutare è la tipologia di gioco da regalare. Il mondo dei giochi educativi è molto vario ed esistono svariate tipologie che stimolano e sviluppano sensi e capacità differenti. Esistono i giochi intellettuali che prevedono la risoluzione di problemi e favoriscono lo sviluppo delle capacità logiche. I giochi emozionali, invece, spronano i bambini ad assumersi responsabilità attraverso delle decisioni da prendere per portare il gioco avanti. Ci sono, poi, i giochi di stimolazione sensoriale per sviluppare principalmente il tatto, la memoria visiva, l'attenzione e la vista. Costruzioni e puzzle sono perfetti per migliorare il coordinamento occhio-mano e le abilità psico-motorie. Infine, i giochi imitativi che aiutano a sviluppare l'immaginazione e a ricreare delle scene della vita quotidiana.

Un'altra distinzione va fatta in base allo scopo del gioco. Alcuni richiedono la partecipazione di altri bambini, sono i giochi di gruppo. In questo caso, ci sono delle regole da seguire e un obiettivo in comune da perseguire. I bambini molto piccoli non hanno ancora sviluppato questo senso di socialità e di condivisione, pertanto sono adatti dai 6 7 anni in su.

Materiali

Come per tutti i prodotti destinati ai bambini è importante assicurarsi che i materiali siano atossici e che non abbiano un odore strano. I giochi possono essere in legno di massello, bambù, stoffa o anche gomma. Questi sono particolarmente indicati durante i primi anni di vita. Sono giochi sicuri, sostenibili e permettono anche si sviluppare i sensi come il tatto e l'olfatto. Ci sono, poi, quelli in plastica. In generale, sono i meno consigliati perché è più facile che contengano particelle tossiche o materiali non certificati. Ad ogni modo, meglio destinarli ai bambini più grandicelli che non mettono cose in bocca. Anche le pitture che servono a colorare i giochi devono essere atossiche. Meglio preferire quelle ad acqua.

Design e tema

I bambini durante i primi mesi di vita sono attratti principalmente dai colori forti e dalle forme. Man mano che crescono il loro interesse cambia ed è sempre più difficile non farli annoiare. Per questo motivo, bisogna scegliere un design che li attiri e li incuriosisca. Un'idea potrebbe essere quella di scegliere un gioco a tema che richiami il loro cartone animato preferito o gli animali.

Sicurezza e norme europee

Le norme che regolano la sicurezza dei giochi educativi sono molto stringenti. Cercate sempre il marchio CE sulla confezione. Le indicazioni sui giochi da seguire, non riguardano solo l'età consigliata ed i materiali, ma anche i suoni. Per esempio, nei giochi musicali, i suoni e le melodie non devono essere striduli o troppo forti. Infine, valutate la presenza di pezzi ingeribili o spigoli.

Marca

I giochi educativi possono essere acquistati in tutti i negozi di giocattoli per bambini. Tra le migliori marche ci sono Clementoni, Scratch, Learning Resources e Lisciano. Potete confrontare i diversi giochi e scegliere quello più adatto al vostro bambino anche nella sezione dedicata di Amazon.

Prezzo

Il prezzo di un gioco varia in base a molteplici fattori: materiali, marca, funzionamento e funzionalità. In genere quelli in legno sono un po' più cari rispetto a quelli in plastica, così come quelli con tecnologia avanzata sono più cari di quelli manuali. Comunque è possibile trovare prezzi accessibili a tutte le tasche. Cercando online è possibile trovare anche delle buone offerte.