Il copri stendibiancheria è uno strumento utilizzato per proteggere il bucato dagli agenti atmosferici e indispensabile per far asciugare rapidamente gli indumenti, soprattutto in inverno. Infatti, quando la pioggia, il vento e l'umidità impediscono alla biancheria e agli indumenti di asciugarsi molti ricorrono alla lavanderia, una soluzione che può rivelarsi economicamente molto dispendiosa. Con un copri stendino, invece, il bucato si asciugherà rapidamente e senza spendere troppo.

Inoltre, in commercio sono disponibili diversi modelli: ci sono i copri stendino da esterno, quelli chiusi, altri dalla struttura verticale e i pratici teli copribucato, perfetti per proteggere gli indumenti dalla pioggia.

Scopriamo insieme quali sono i migliori copri stendino disponibili in commercio.

I 10 migliori copri stendibiancheria del 2021

Di seguito troverete i 10 migliori copri stendibiancheria di quest'anno. Abbiamo selezionato i prodotti tenendo in considerazione le diverse tipologie disponibili, i materiali e le recensioni degli utenti che li hanno acquistati online.

1. Tesa: telo copri stendino da esterno

Il telo copri stendino da esterno di Tesa offre un'ampia copertura: misura 4 mt x 5 mt, ed è proprio per questa sua caratteristica che è perfetto per un utilizzo esterno. Inoltre, riesce a coprire tutti i lati di uno stendino. È realizzato in polietilene durevole, resistente agli strappi ed è impenetrabile da qualsiasi sostanza.

Pro: è uno dei teli più grandi in commercio.

Contro: il tessuto è molto leggero ma resistente.

2. Parodi&Parodi: telo copri bucato da balcone

Parodi&Parodi propone questo telo copri bucato da balcone che misura 250 x 110 cm. Grazie alle sue dimensioni, può essere utilizzato con quasi tutte le tipologie di stendini, mentre il telo è perfetto per riparare efficacemente dalla pioggia gli indumenti. Il tessuto è impermeabile, traspirante e facile da pulire. Infatti, nel caso in cui dovesse sporcarsi, può essere lavato senza difficoltà e riutilizzato.

Pro: protegge efficacemente il bucato dal vento, dalla pioggia e dalla polvere.

Contro: il telo è abbastanza leggero, ma basta fissarlo allo stendino per evitare che si sposti.

3. Rayen: telo copri bucato

Il telo copri bucato proposto da Rayen, ideale per un utilizzo esterno, è stato realizzato appositamente per proteggere il bucato dalla polvere, dalla pioggia e da tutti gli agenti atmosferici. Tra le sue principali caratteristiche segnaliamo la gradevole e non invasiva fragranza di limone che rilascia sul bucato. Il materiale è il polietilene, molto resistente e impermeabile. Misura 260 x 135 cm.

Pro: coloro che lo hanno acquistato hanno particolarmente apprezzato il profumo di limone che lo caratterizza.

Contro: gli utenti Amazon suggeriscono di fissalo ulteriormente con dei ganci per evitare che si sposti.

4. Zephir: copri stendino verticale con riscaldamento

Una soluzione diversa dalle precedenti è il copri stendino verticale con riscaldamento di Zephir. Dispone di una stufa con una potenza di 900 W ed un comodo timer regolabile. La copertura si può chiudere tramite la cerniera per far si che il calore non si disperda. Grazie alla funzione di asciugatura rapida, questo strumento è in grado di asciugare tutta la biancheria in meno di 2 ore.

Pro: riscalda l'ambiente ed asciuga il bucato in pochissimo tempo.

Contro: nella confezione non è incluso lo stendino verticale che può essere acquistato a parte.

5. Domopak Living: copri stendino verticale

Il copri stendino verticale di Domopak Living è perfetto per proteggere dalla polvere gli indumenti messi ad asciugare su uno stendino verticale. Di colore bianco semi opaco, misura 95 x 50 x 160 cm ed è realizzato in peva, un materiale facile da pulire ed impermeabile. La custodia è sagomata per adattarsi alla forma dello stendibiancheria, mentre il contenuto è facilmente accessibile grazie all'apertura frontale dotata di cerniera.

Pro: la forma sagomata lo rende perfettamente adattabile allo stendino verticale.

Contro: la cerniera non risulta molto resistente, ma basta utilizzarla con delicatezza.

6. Rayen: telo anti pioggia per bucato

Il telo anti pioggia di Rayen permette di stendere e di asciugare gli indumenti e la biancheria anche nei giorni nuvolosi e piovosi. Si adatta a tutti gli stendini e misura 260 cm x 122 cm. Realizzato con materiali di qualità, è resistente e duraturo. Dispone di pratici lacci antivento che permettono di agganciarlo bene ed evitare che si sposti.

Pro: è un modello universale adatto a tutti gli stendini.

Contro: leggermente più costoso rispetto ad altri teli anti pioggia.

7. Ridap2: copri stendino estensibile

Ridap2 propone questo copri stendino estensibile perfetto per proteggere il bucato dal sole, dalla polvere e dagli agenti atmosferici. Misura 60 cm x 5 mt ed molto semplice da installare perché occorre semplicemente fissare la barra al ferro dei fili e tirare il telo fino alla lunghezza desiderata.

Pro: facile da installare e perfetto per proteggere il bucato.

Contro: alcuni utenti Amazon lo ritengono un po' leggero.

8. Perfetto Più: telo copri bucato traspirante

Il telo copri bucato di Perfetto Più è realizzato in TNT, un materiale traspirante che protegge gli indumenti da sole, polvere e smog. Inoltre, grazie alla materiale coprente offre anche la giusta privacy per chi non ama esporre il proprio bucato. Misura 245 x 160 cm.

Pro: il materiale utilizzato per realizzarlo risulta molto resistente e coprente.

Contro: il telo è sprovvisto di ganci per tenerlo fermo.

9. Copri stendino Gimi

Il copri stendino Tendy di Gimi è realizzato in PVC, un materiale impermeabile, idrorepellente e traspirante. È facile da utilizzare, molto leggero e protegge il bucato dagli agenti atmosferici, dalla luce del sole, dallo smog e dalla polvere. Le dimensioni da aperto sono: 200 x 60 centimetri.

Pro: è impermeabile, traspirante ed idrorepellente.

Contro: non copre lo stendino per tutta la sua altezza.

10. Homeng: telo copri stendibiancheria

L'ultima proposta è questo telo copri stendibiancheria di Homeng da esterno. Anche se si tratta di una copertura multiuso, si presta benissimo anche come copri stendibiancheria grazie alle sue dimensioni e ai fori che permettono di fissarlo comodamente. È un telo impermeabile e traspirante, capace di proteggere efficacemente il bucato dal sole e dalla polvere. La plastica utilizzato per realizzarlo è ecologica.

Pro: è un telo multiuso che si presta bene per diversi impieghi.

Contro: nella confezione non sono inclusi lacci o ganci per fissarlo.

Come scegliere il migliore copri stendino

Prima di scegliere il copri stendino dovete valutare bene quali sono le vostre esigenze e che tipologia di stendino utilizzate. È importante scegliere attentamente il modello adatto per evitare di fare un acquisto che poi resti inutilizzato. Vediamo insieme cosa analizzare.

Tipologie

In commercio sono disponibili sei principali modelli di copri stendino.

Copri stendibiancheria verticale: è adatto agli stendini verticali che si sviluppano in altezza piuttosto che in larghezza. Di solito, sono dotati di cerniera per avvolgere completamente il bucato. Sono perfetti perché occupano meno spazio rispetto ad altri modelli.

è adatto agli stendini verticali che si sviluppano in altezza piuttosto che in larghezza. Di solito, sono dotati di cerniera per avvolgere completamente il bucato. Sono perfetti perché occupano meno spazio rispetto ad altri modelli. Copri stendino da esterno: questa tipologia ha dimensioni maggiori rispetto alle altre perché deve coprire lo stendino in tutta la sua altezza. Il fatto che sia già sagomato gli permette di resistere meglio al vento e riduce il rischio che voli via. È l'ideale per proteggere il bucato steso fuori al balcone, in terrazzo o in giardino, dalla pioggia e dal vento che porta polvere e smog.

questa tipologia ha dimensioni maggiori rispetto alle altre perché deve coprire lo stendino in tutta la sua altezza. Il fatto che sia già sagomato gli permette di resistere meglio al vento e riduce il rischio che voli via. È l'ideale per proteggere il bucato steso fuori al balcone, in terrazzo o in giardino, dalla pioggia e dal vento che porta polvere e smog. Telo riscaldante chiuso: è sicuramente il modello con più funzioni e anche più completo. Il telo va posizionato sullo stendino come una scatola, in modo da coprire stendibiancheria e bucato. È dotato di una stufetta che è in grado di riscaldare ed asciugare in 1 ora e mezza tutta la biancheria presente. Questo accessorio assorbe 1000 – 1500 watt per un consumo, in media, di 1,40 euro all'ora. In base al numero di capi che bisogna asciugare e al grado di umidità, è possibile selezionare l'intensità di asciugatura. Comunque, è una soluzione più ingombrante rispetto agli altri modelli, quindi, va scelto solo se avete uno spazio in casa da destinare a questa funzione.

è sicuramente il modello con più funzioni e anche più completo. Il telo va posizionato sullo stendino come una scatola, in modo da coprire stendibiancheria e bucato. È dotato di una stufetta che è in grado di riscaldare ed asciugare in 1 ora e mezza tutta la biancheria presente. Questo accessorio assorbe 1000 – 1500 watt per un consumo, in media, di 1,40 euro all'ora. In base al numero di capi che bisogna asciugare e al grado di umidità, è possibile selezionare l'intensità di asciugatura. Comunque, è una soluzione più ingombrante rispetto agli altri modelli, quindi, va scelto solo se avete uno spazio in casa da destinare a questa funzione. Telo antipioggia: potrebbe essere definita una semplice incerata plastificata, che può avere diverse dimensioni, da appoggiare sullo stendino in caso di pioggia. Generalmente, è leggera quindi bisogna fissarla allo stendino. In alcuni casi è già provvista di lacci, mentre in altri, si può compensare con delle mollette.

potrebbe essere definita una semplice incerata plastificata, che può avere diverse dimensioni, da appoggiare sullo stendino in caso di pioggia. Generalmente, è leggera quindi bisogna fissarla allo stendino. In alcuni casi è già provvista di lacci, mentre in altri, si può compensare con delle mollette. Copri biancheria estensibile: si tratta di un copribucato da applicare sulle staffe degli stendini sospesi fuori al balcone. Il telo è avvolgibile, si può allungare o accorciare a seconda delle esigenze. È molto comodo perché quando non serve basta riavvolgerlo, senza preoccuparsi di rovinarlo.

si tratta di un copribucato da applicare sulle staffe degli stendini sospesi fuori al balcone. Il telo è avvolgibile, si può allungare o accorciare a seconda delle esigenze. È molto comodo perché quando non serve basta riavvolgerlo, senza preoccuparsi di rovinarlo. Telo traspirante: questa tipologia è utilizzata principalmente in estate per proteggere i capi dall'esposizione del sole. Il telo, infatti, è forato e leggero. Non sarebbe in grado di reggere alle tempeste invernali. Oltre che come protezione può essere usato anche come copertura per garantire la privacy perché è totalmente coprente. Anche se non ha una funzione specifica di riscaldamento può comunque agevolare l'asciugatura dei capi.

Dimensioni

Le dimensioni del copri stendibiancheria devono combaciare con quelle del vostro stendino. Se non riuscite a trovare uno con le stesse dimensioni, meglio prenderne un modello leggermente più grande. È importante che il telo riesca a coprire tutta la struttura sia in larghezza che in altezza. Comunque il mercato dei copri stendini è molto ampio e c'è una soluzione per quasi tutti i modelli di stendini. Le misure più utilizzate sono circa 260 x 135 cm ma è possibile trovare anche teli di lunghi 5 metri.

Materiali

I teli copri stendino devono essere realizzati con materiali resistenti, impermeabili e se sono anche facili da pulire meglio ancora. Soprattutto per quanto riguarda quelli destinati all'uso esterno, questi sono sottoposti al vento, alla pioggia e al sole. Tra i materiali più utilizzati ci sono il pvc, che è un materiale ecologico che tutela l'ambiente e la salute, il TNT, che grazie alla lavorazione stessa del tessuto è molto traspirante e il polietilene, bianco o trasparente, durevole e resistente.

Marca

Il telo copri stendino è un accessorio che potete trovare in tutti i negozi di cose per la casa. In alternativa, potete dare un'occhiata ai copri stendibiancheria disponibili su Amazon. Tra le migliori marche segnaliamo Foppapedretti, Domopak, Rayer e Gemi.

Prezzo

Il copri stendibiancheria è un accessorio generalmente economico. I teli copri stendibiancheria più costosi sono quelli che hanno un sistema di riscaldamento per asciugare più velocemente il bucato, mentre gli altri hanno prezzi molto accessibili.