Il principe Alberto e Charlene di Monaco sono tra le coppie reali più amate d'Europa: sebbene preferiscano non apparire troppo spesso in pubblico, ogni volta che lo fanno riescono a suscitare un certo clamore e non solo grazie ai loro meravigliosi figli gemelli Jacques e Gabriella. Non amano vivere sotto i riflettori la loro storia d'amore ma, nonostante ciò, i sudditi sanno che condividono un rapporto profondo e longevo. Non sorprende, dunque, che tra qualche settimana festeggeranno un evento importante, il decimo anniversario di matrimonio. Per l'occasione il Principato gli ha fatto un regalo speciale, trasformando alcune delle loro foto iconiche in francobolli.

Il matrimonio reale di Charlene e Alberto di Monaco

Era luglio 2011 quando Charlene Wittstock divenne ufficialmente la moglie di Alberto di Monaco, i due pronunciarono il fatidico sì in due giornate differenti, la prima l'1 luglio durante una cerimonia civile, la seconda il 2 luglio a Palais Princier, dove è andato in scena uno spettacolare Royal Wedding porte aperte. Da allora di tempo ne è passato, la coppia è stata spesso accusata di essere in freddo, in molti hanno addirittura parlato di un tentativo di fuga della principessa, ma alla fine sono riusciti a mettere a tacere le malelingue. Dopo essere rimasti separati per diverse settimane a causa del Coronavirus, sono tornati più uniti che mai e, a differenza del passato, non esitano a mostrare la loro tenerezza sui social.

I francobolli dedicati ai principi monegaschi

Nonostante manchino ancora più di due settimane al decimo anniversario di nozze dei due monegaschi, il Principato ha anticipato i festeggiamenti. L’Office des Émissions de Timbres-Poste di Monaco ha infatti reso omaggio alla coppia realizzando quattro nuovi francobolli che li vedono protagonisti. Sul primo ci sono semplicemente le loro iniziali incrociate, sul secondo è stata stampata una foto del matrimonio nella quale appaiono vestiti di bianco all'uscita dalla chiesa. Sul terzo Charlene e Alberto abbracciano i dolcissimi figli Gabriella e Jacques durante un evento ufficiale, mentre nell'ultimo salutano i sudditi dal balcone di palazzo Grimaldi. Quanto costano i francobolli? Ognuno di loro viene venduto a 1,50 euro ed è prodotto in edizione limitata appositamente per l'anniversario.