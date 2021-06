L'ultimo anno di pandemia ha stravolto la vita di ognuno di noi e non solo perché ha rivoluzionato le nostre abitudini quotidiane: ci ha fatto capire quanto sia importante la salute e quanta sofferenza si nasconde negli ospedali, dove ogni giorno migliaia di persone combattono tra la vita e la morte, spesso lontani dai loro cari. È proprio per regalare qualche momento di spensieratezza ai bambini malati che Hugo Marchand e Dorothee Gilbert, due dei più talentuosi danzatori del Balletto dell'Opera di Parigi, hanno dato vita a un progetto speciale ed emozionante.

I ballerini dell'Opera di Parigi danzano nell'ospedale pediatrico

Hugo Marchand e Dorothee Gilbert sono diventati protagonisti di una delle foto più belle e toccanti degli ultimi mesi. Hanno indossato i loro vestiti di scena più eleganti e si sono presentati in coordinato nel reparto di terapia intensiva infantile dell'Hôpital Necker-Enfants Malades. Lei sfoggiava un abito strapless con una lunga gonna con le balze e una cuffietta abbinata, lui si è trasformato in un principe arabo con un completo etnico e un turbante in tinta. Si sono poi esibiti per Maely e per gli altri bambini ricoverati, mettendo in mostra non solo le incredibili doti da danzatori ma anche il loro animo nobile.

"Usciamo dai teatri per fare visita ai bambini"

Nonostante entrambi portassero le mascherine anti-Covid sul viso, l'emozione era palese. Non a caso entrambi i ballerini non hanno esitato a condividere le dolci foto dell'esperienza sui social. Hugo, in particolare, ha chiarito il senso dell'iniziativa scrivendo nella didascalia: "Usciamo dai nostri teatri per fare visita a bambini, genitori e operatori sanitari. Felice ed emozionato di poter condividere la nostra passione in modo diverso". Così facendo, i due hanno portato un po' di spensieratezza e di bellezza tra le sale dell'ospedale pediatrico e, a giudicare dall'espressione entusiasta dei bambini, non avrebbero potuto fare di meglio.