Helsinki de La Casa di Carta arriva a Venezia 2021 e sfila in vestaglia di seta Ieri sera, in occasione della première di Filming Italy Award tenutasi al Festival del Cinema di Venezia, a catalizzare tutti i riflettori sul red carpet è stato Darko Perić, alias Helsinki de La Casa di Carta. Niente smoking e completi su misura, si è presentato all’evento in vestaglia di seta.

Si sta svolgendo la 78esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, evento che fino al prossimo 11 agosto darà spazio a diversi film presentati in anteprima mondiale. Al di là delle pellicole in concorso, ad attirare le attenzioni dei media sono le star che ogni sera sfilano sul red carpet sfidandosi a colpi di stile. Ieri, in occasione della première di Filming Italy Award a catalizzare tutti i riflettori su di sé è stato uno dei personaggi più amati del momento. Di chi si tratta? Di Darko Perić, alias Helsinki de La Casa di Carta, presentatosi al Lido con un look davvero originale che non poteva passare inosservato.

Il look di Darko Perić a Venezia 78

Chi ha detto che un uomo deve necessariamente sfilare in smoking sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia? Darko Perić ha dimostrato che è arrivato il momento di dire addio alle convenzioni quando si parla di stile e, forse complice l'estrosità del suo "alter ego" Helsinki, ha pensato bene di presentarsi alla Mostra con un look davvero sopra le righe. Niente smoking e abiti su misura, l'attore de La Casa di Carta ha preferito una vestaglia di seta a fondo nero decorata con una serie di fiori sui toni dell'oro e del rosso.

Helsinki in vestaglia sul red carpet

Helsinki dice addio alla tuta rossa de La Casa De Papel

L'ha portata abbottonata con una cintura di raso abbinata, completando il tutto con pantaloni e t-shirt nera e con un paio di comode sneakers della Nike. Non ha rinunciato agli occhiali da sole da divo e alla barba lunga e incolta diventata ormai il suo "tratto distintivo". Insomma, Helsinki ha lasciato nell'armadio l'iconica tuta rossa e la maschera di Dalì sfoggiate ne La Casa De Papel, nella vita "reale" preferisce lasciare libero sfogo alla sua esuberanza. Il risultato? È riuscito ad attirate tutti i riflettori su di sé con un'idea di stile super originale.