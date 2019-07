Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono sposati, sono marito e moglie da diversi mesi ma solo nelle ultime ore la notizia è stata resa ufficiale dal sito Tmz. I due stavano insieme dal gennaio del 2018, si sono fidanzati ufficialmente lo scorso Natale e avrebbero pronunciato il fatidico sì in totale segretezza nel febbraio del 2019, coronando così il loro sogno d'amore, nonostante i 17 anni di differenza. Della cerimonia di nozze, però, non esistono né foto né indiscrezioni, anche se sui social stanno girando alcune foto della modella in uno splendido abito bianco: ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo "misterioso" vestito da sposa.

Il matrimonio segreto di Heidi Klum e Tom Kaulitz

E' dallo scorso Natale, ovvero da quando Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono fidanzati ufficialmente, che i fan non vedevano l'ora di vederli mano nella mano mentre percorrevano la navata ma a quanto pare tutte le loro aspettative sono state stravolte. La coppia ha puntato sull'effetto sorpresa e, piuttosto che organizzare una cerimonia estiva, ha preferito fare tutto di nascosto, pronunciando il fatidico sì lo scorso febbraio, a poco più di un anno dal loro incontro, almeno secondo quanto dichiarato in un articolo del sito Tmz. Si tratta del terzo matrimonio della modella, che, dopo Ric Pipino e Seal, questa volta ha scelto il chitarrista dei Tokio Hotel di 17 anni più giovane di lei. Anche quest'ultimo ha un altro matrimonio alle spalle, quello con Ria Sommerfeld, con cui è stato insieme per 3 anni. Del ricevimento con la Klum, però, non si sa assolutamente niente, i coniugi hanno preferito fare tutto in forma blindata e, considerando il fatto che solo a mesi di distanza è emersa la notizia, ci sono decisamente riusciti.

Heidi Klum ha riciclato l'abito per il matrimonio?

Ogni donna vuole essere splendida ed elegante per il proprio matrimonio e di sicuro anche Heidi Klum, una delle modelle più apprezzate al mondo, non avrà potuto fare a meno di curare nei minimi dettagli il look per le nozze con Tom Kaulitz. Del ricevimento non esistono foto ma nelle ultime ore, ovvero da quando è stata resa ufficiale la notizia, sui social hanno cominciato a circolare delle immagini della top in uno splendido abito bianco. Si tratta di un modello dalle decorazioni di paillettes e delle trasparenze audaci su tutta la silhouette firmato Elie Saab, caratterizzato da un profondo scollo a V, una gonna aderente e sinuosa che le ha fasciato le forme e una sopragonna che ha creato un meraviglioso effetto strascico. A dispetto di quanto tutti hanno creduto, però, non si tratta di scatti recenti, risalgono all'AmfAR Gala del 2018, evento benefico che si tiene ogni anno al Festival di Cannes, in occasione del quale Heidi era apparsa per la prima volta sul red carpet al fianco di Tom in total white. Certo, potrebbe aver riciclato lo stesso vestito anche per il matrimonio ma la cosa sembra davvero improbabile per una star del suo calibro, soprattutto perché nelle foto postate sui social anche il cantante dei Tokio Hotel indossa lo stesso completo nero di Cannes. Insomma, il "mistero" sull'abito da sposa della Klum si infittisce: condividerà mai delle foto del suo terzo matrimonio?