Heidi Klum ha compiuto 48 anni lo scorso 1 giugno ma, nonostante il tempo che passa, sembra non risentirne affatto. Sarà perché conosce la ricetta dell'elisir di "eterna giovinezza" o perché semplicemente cura molto il suo aspetto fisico, ma la cosa certa è che non invecchia mai, vanta ancora una bellezza mozzafiato e un corpo da urlo, tanto da fare invidia alle modelle molto più giovani. Certo, ormai non sfila più in passerella, ma è chiaro che avrebbe tranquillamente tutte le carte in regola per tornare a farlo. Chi è che le ha fatto gli auguri in modo dolcissimo? Leni, la figlia 16enne nata dalla relazione della top con Flavio Briatore.

La dolce dedica di Leni Klum

Leni Klum sta crescendo e giorno dopo giorno diventa sempre di più la fotocopia di mamma Heidi. A dimostralo è stata la foto che la 16enne ha condiviso in occasione del compleanno della modella, nella quale posa meravigliosa al suo fianco. Le due appaiono bellissime in primo piano con le spalle scoperte e uno sfondo nero alle loro spalle: hanno i capelli sciolti e fluenti che gli cadono sulle spalle e accennano un sorriso con lo sguardo rivolto dritto in camera. Nella didascalia c'è scritto semplicemente "Best friend birthday", un riferimento al rapporto profondissimo che le lega. In quanti le hanno scambiate davvero per migliori amiche?

Leni Klum segue le orme di Heidi nella moda

Cosa fa nella vita Leni Klum? Sta seguendo le orme della mamma nel fashion system e, sebbene sia ancora giovanissima, ha già sfilato e conquistato copertine. Ad aiutarla a realizzare questo grande sogno è la bellezza mozzafiato che ha ereditato da Heidi, che non perde occasione per sostenerla in ogni scelta proprio come farebbe qualsiasi mamma. Già negli anni scorsi era evidente che le due si somigliassero in modo impressionante ma con la nuova foto mamma-figlia il dettaglio è diventato ancora più evidente. Gli unici dettagli che le differenziano? Leni ha dei penetranti occhi azzurri e i capelli leggermente più scuri di quelli della Klum Senior (che sfoggia invece dei colpi di luce color miele).