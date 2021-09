Harry e Meghan tornano a Londra con Archie e Lilibet: a Natale potrebbe esserci la reunion con i Royals Il principe Harry e Meghan Markle non passano qualche giorno a Londra da più di due anni ma presto le cose potrebbero cambiare. Stando alle indiscrezioni, stanno pensando di tornare in UK con Archie e Lilibet il prossimo Natale, così da trascorrere le feste con la Royal Family al completo.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle hanno ormai detto addio alla vita di corte e si sono trasferiti stabilmente in America da circa due anni. Sebbene la scelta abbia creato non pochi screzi a palazzo, la coppia continua a essere imparentata con la Royal Family. Complice la pandemia, però, da oltre un anno i due non sono potuti rientrare in Gran Bretagna e, fatta eccezione per i funerali del principe Filippo, sono rimasti negli Stati Uniti, non avendo l'opportunità di passare del tempo con nonni, genitori e zii. Presto però le cose potrebbero cambiare e la regina potrebbe finalmente conoscere la piccola Lilibet Diana (e rivedere Baby Archie).

La regina vuole rivedere Meghan ed Harry

Gli ultimi anni sono stati ricchi di tensioni familiari per i Sussex: a causa del loro addio ai Royals e delle dichiarazioni che hanno messo in cattiva luce i Windsor, sono stati allontanati bruscamente. A quanto pare, però, presto potrebbe esserci una riconciliazione. Secondo l’esperta Katie Nicholl, nei prossimi mesi la dolce famiglia rientrerà in Gran Bretagna al completo, lasciandosi alle spalle ogni tipo di incomprensione. "Sarà fondamentale per allentare la tensione familiare. Anche la regina Elisabetta sarebbe felice, è la direzione che vuole", ha spiegato l'esperta reale. Non sorprende, dunque, che questa reunion potrebbe avvenire il prossimo Natale.

I Royals non hanno ancora conosciuto Lilibet

Il Natale è una festa a cui i Royals sono molto legati e, dopo aver saltato le celebrazioni tradizionali in gran stile lo scorso anno a causa della pandemia, ora i membri della famiglia sono pronti per riunirsi. La cosa che in pochi sanno è che Harry e Meghan potrebbero fare un regalo davvero speciale alla regina & Co.: stando alle indiscrezioni stanno pensando di fare ritorno in Inghilterra tra dicembre e gennaio. La ricorrenza viene percepita come un'opportunità per ricomporre la frattura familiare. I più attesi sono Archie e Lilibet Diana (al momento mai mostrata in pubblico), che finalmente avranno la possibilità di passare qualche giornata con i cuginetti George, Charlotte, Luis e con la bisnonna sovrana.