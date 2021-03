Le immagini del royal wedding tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle sono entrate nella storia: lei, divorziata e americana, entrava a far parte di una delle monarchie più antiche d'Europa sfidando pregiudizi e convezioni. Di quel giorno si è scritto e detto tutto: l'abito bianco, le damigelle, gli ospiti vip, il mazzolino di fiori colti da Harry in persona. Ma fino ad oggi non si sapeva il "dettaglio" più importante: quando Harry e Meghan sono entrati in chiesa erano già sposati. La coppia lo ha rivelato durante l'intervista bomba rilasciata alla regina della tv americana Oprah Winfrey e poi trasmessa dalla CBS. Nel corso della lunga chiacchierata la coppia ha rivelato di aspettare una bambina e ha affrontato questioni delicate come il razzismo e i rapporti gelidi con la royal family.

in foto: L’intervista di Harry e Meghan con Oprah

Il matrimonio segreto di Harry e Meghan

Un matrimonio reale trasmesso in diretta televisiva è un evento così grande e scenografico che rischia di travolgere gli stessi protagonisti, che devono scambiarsi le promesse d'amore di fronte agli occhi del mondo intero. "Quello era lo spettacolo per il mondo – ha spiegato Meghan – Noi volevamo celebrare la nostra unione tra noi". Per questo, tre giorni prima della fatidica data, Harry e Meghan hanno improvvisato una cerimonia privata, più intima, di cui non avevano mai parlato fino a questo momento. "Nessuno lo sa: abbiamo chiamato l'arcivescovo e gli abbiamo detto che volevamo un momento per noi. Eravamo nel nostro cortile, solo noi tre. Abbiamo incorniciato i nostri voti e li abbiamo appesi nella nostra stanza".

Harry ha insegnato a fare l'inchino a Meghan

Nel corso dell'intervista sono stati affrontati temi importanti: il razzismo che Meghan denuncia di aver subito e i pensieri suicidi, le paure di Harrye i rapporti "in pausa" con il padre Carlo. Ma c'è stato anche lo spazio per aneddoti più leggeri, come il primo incontro tra la futura sposa di Harry e la Regina Elisabetta. Meghan ha raccontato di essere entrata nella famiglia reale con "ingenuità" e che non aveva idea di come funzionassero le cose a Londra. "Ne sapevo poco e certo non mi ero messa a googolare l’uomo di cui mi ero innamorata. Li immaginavo come i personaggi di una favola". Quando Harry la invitò a conoscere la nonna per la prima volta Meghan si è dovuta confrontare con l'etichetta reale. "Sai fare l’inchino? mi chiese. Ovviamente no E me lo insegnò nel cortile del palazzo". Quel che è venuto dopo è storia: ora resta da capire come reagirà la royal family di fronte alle pesanti accuse lanciate dalla coppia.