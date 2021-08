Harry e Meghan perdono il supporto di Camilla: “Non riesce a perdonare il dolore causato a Carlo” Sembra che Harry e Meghan abbiano perso un’altra sostenitrice, Camilla. La moglie del principe Carlo è stata sempre un supporto per la coppia e ha aiutato molte volte Meghan: probabilmente perché nessuno meglio di lei sapeva cosa volesse dire essere l’outsider e subire gli attacchi della stampa. Le cose sarebbero cambiate dopo il trasferimento negli Stati Uniti dei Sussex.

A cura di Beatrice Manca

Sembrava che tra i rapporto tra il principe Harry, Meghan e la royal family fossero più distesi dopo la nascita della piccola Lilibet Diana: si parlava anche di una collaborazione tra Kate Middleton e Meghan Markle che le avrebbe aiutate a ricucire il rapporto. Nelle ultime ore invece nuove nuvole si sono addensate sui Sussex: un insider ha rivelato al Sun che la regina Elisabetta, "esasperata" dai continui attacchi, sta addirittura pensando di passare alle contromisure per vie legali. Non solo: secondo il Telegraph la coppia ha tagliato i ponti anche con Camilla Parker-Bowles, che "non riesce a perdonare Meghan per il dolore causato al principe Carlo".

Il rapporto tra Camilla e Meghan Markle

Se le indiscrezioni si rivelassero vere, sarebbe un bel colpo per la coppia: Camilla è sempre stata un enorme supporto per i Sussex. All'epoca del fidanzamento e del matrimonio reale, i tabloid descrivevano Camilla come una sorta di pilastro per Meghan, un aiuto e un sostegno. Forse perché la seconda moglie del principe Carlo sapeva fin troppo bene cosa significava essere l'outsider e quanto impietosa potesse essere la stampa. Sappiamo che il rapporto tra Harry e il padre Carlo si è irrimediabilmente raffreddato dopo l'allontanamento dalla royal family: lo stesso Harry ha ammesso che parlano raramente. Adesso anche i rapporti tra le due donne sembrano essere compromessi.

La regina pronta a prendere contromisure nei confronti dei Sussex

I guai della coppia sembra che non siano finiti qui: secondo il Sun la regina Elisabetta sta pianificando di rispondere ai Sussex per vie legali. Una decisione senza precedenti: dopo l'intervista bomba a Oprah Winfrey, in cui la famiglia reale veniva accusata di razzismo, Buckingham Palace aveva risposto con una nota in cui prometteva di avviare un'indagine e di andare a fondo alla questione. Poi c'era stato il podcast in cui il principe Harry descriveva la sua vita a palazzo come uno zoo, e infine il gelo all'inaugurazione di lady Diana. Adesso però nuove nuvole si addensano all'orizzonte: il principe Harry darà alle stampe un libro di memorie, che uscirà nel 2022, in concomitanza con i grandi festeggiamenti per il Giubileo di platino della regina. A questo punto, la regina ha deciso di tracciare il limite e di considerare azioni legali per diffamazione contro la casa editrice Penguin Random House. Probabilmente è impossibile che nasca una causa tra membri della famiglia reale, ma a secondo del contenuto del memoir non è escluso che si prendano misure contro la casa editrice. Ad ogni modo, il clima sembra tutt'altro che disteso: "Harry e Meghan sono stati avvisati che nuovi attacchi non saranno più tollerati – ha detto un insider al tabloid – La sensazione a Palazzo è che quando è troppo è troppo".