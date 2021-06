in foto: la royal family assiste alla parata del 2018

Pace fatta tra i Sussex e Sua Maestà la regina Elisabetta? I rapporti tra Harry e Meghan e il resto della famiglia reale, fino a pochi giorni fa, sembravano più tesi che mai. Fin dalla famosa Megxit, l'allontanamento di Meghan e Harry da Londra, è stato un crescendo di incidenti diplomatici: prima l'intervista bomba rilasciata a Oprah Winfrey in cui la coppia muoveva accuse di razzismo alla famiglia, poi il podcast in cui Harry paragonava la sua vita a palazzo a uno zoo. Adesso però sembra che tutte le incomprensioni passate siano state lanciate alle spalle: secondo il Daily Mail la regina ha invitato i Sussex alle celebrazioni del giubileo del 2022. Se il rumor fosse confermato sarebbe un vero e proprio ramoscello d'ulivo.

Harry e Meghan parteciperanno al Giubileo di platino?

Harry è tornato in Inghilterra: tra pochi giorni verrà inaugurata una statua dedicata alla memoria di Lady Diana e il figlio voleva essere presente. Ora sta trascorrendo il periodo di isolamento (precauzione necessaria per via del Covid). Il nipote della regina è tornato a Frogmore Cottage, dove ha abitato per un periodo insieme a Meghan Markle e, tra i vari impegni ufficiali, c'è anche una colazione "privata" con la nonna regina. Secondo i tabloid inglesi questo "ritorno al nido" è stato l'occasione per un gesto di pacificazione tra la famiglia reale e i Sussex. In particolare, il Daily Mail ha appreso che la coppia ha in programma di partecipare a "Trooping the Colour", la parata ufficiale per festeggiare il compleanno della Regina. Quella del 2022 sarà doppiamente speciale perché coincide con i grandi festeggiamenti per il giubileo di platino per i 70 anni di regno. Ora la domanda è: i nipoti ribelli potranno ancora accedere al balcone, il posto d'onore riservato ai membri più stretti della famiglia reale?