Harry e Meghan celebrano il Ringraziamento: festa in famiglia col tacchino cucinato dalla Markle Il principe Harry e Meghan Markle sono ormai degli americani doc e non potevano non celebrare il giorno del Ringraziamento in gran stile. La Duchessa, in particolare, è un’abile cuoca ed è per questo che ha cucinato personalmente il tacchino imbottito.

A cura di Valeria Paglionico

Meghan Markle e il principe Harry si sono trasferiti stabilmente in America da quasi 2 anni, hanno detto addio alla Royal Family per rivendicare la loro libertà, anche se questo ha significato rinunciare a ogni tipo di privilegio reale. Sarà perché ormai i rapporti con i Windsor si sono incrinati o perché semplicemente non vogliono viaggiare con due bimbi piccoli in piena pandemia, ma la cosa certa è che, fatta eccezione per i funerali del principe Filippo, non sono tornati mai a Londra. Ormai sono degli statunitensi a tutti gli effetti ed è per questo che non hanno rinunciato ai tradizionali festeggiamenti per il Thanksgiving Day.

Come hanno passato il Thanksgiving Day Harry e Meghan

Il giorno del Ringraziamento è una ricorrenza a cui gli americani sono molto legati e i Duchi di Sussex (ormai "adottati" dagli Stati Uniti) hanno pensato bene di celebrarlo con una festicciola in famiglia. Hanno passato la giornata nella loro enorme villa in California e per l'occasione Meghan ha preparato il tacchino imbottito con le sue mani come aveva preannunciato durante l'ospitata nello show di Ellen DeGeneres. La moglie di Harry ama molto le tradizioni, soprattutto quelle della sua terra natale e non vede l'ora di trasmetterle ai suoi figli (anche se sono per metà anche britannici).

Meghan Markle ama cucinare

Tacchino ripieno, torta di zucca e salsa di mirtillo: questi sono stati gli elementi chiave del menù per il Ringraziamento in casa Sussex. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, Meghan non è una star inarrivabile che vive solo di red carpet ed eventi di gala, è anche un'ottima cuoca e si dà spesso da fare ai fornelli. Del resto, lo aveva già dimostrato durante la sua "vecchia vita", quando sui social si divertiva a rivelare i suoi segreti culinari, primo tra tutti quello per cuocere il tacchino imbottito (ovvero lasciarlo marinare prima di metterlo in forno). Insomma, la Markle è una mamma e una moglie amorevole oltre che un'ex principessa ed è proprio questa sua "normalità" a piacere tanto ai fan.