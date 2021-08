Harry e Meghan, arriva la biografia aggiornata: i rapporti con i Royals sono di nuovo a rischio? Finding Freedom, la biografia non autorizzata dedicata a Harry e Meghan, è stata aggiornata con i fatti del 2021 e si preannuncia una vera e propria bomba. Probabilmente nel libro verrà rivelato il nome del reale che ha rivolto delle accuse razziste alla Duchessa e il motivo per cui quest’ultima ha deciso di non partecipare ai funerali di Filippo.

A cura di Valeria Paglionico

Il principe Harry e Meghan Markle sono riusciti a stravolgere le regole di corte e non solo perché da circa due hanno hanno detto addio ai Windsor trasferendosi stabilmente in America. Hanno spiegato il motivo della loro scelta prima nel libro Finding Freedom, poi in un'intervista shock rilasciata a Oprah Winfrey, in occasione della quale hanno parlato di esclusione e razzismo durante la loro "vecchia vita" a contatto con i Royals. Oggi emergono delle nuove verità su quei rapporti controversi: presto sulla famiglia reale inglese si abbatterà un nuovo "uragano"?

Finding Freedom è stato aggiornato con i fatti del 2021

La biografia non autorizzata di Harry e Meghan, Finding Freedom, è stata aggiornata con i fatti del 2021, uscirà nella prima settimana di settembre 2021 e ancora una volta promette di sconvolgere i già precari equilibri della famiglia reale. L'indiscrezione più attesa? Il nome della persona della famiglia che, quando Archie non era neppure ancora nato, ha fatto commenti razzisti sul colore della sua pelle, cosa che fece infuriare Meghan Markle. In molti insinuano che si tratti di un Royal appartenente alla cerchia del Principe Carlo e temono che la rivelazione potrebbe incrinare ancora di più il rapporto dell'erede al trono con il figlio Harry.

Perché Meghan non avrebbe partecipato ai funerali di Filippo

Nel libro, inoltre, si parla anche del motivo per cui Meghan Markle ha deciso di non partecipare ai funerali del principe Filippo nonostante avesse condiviso con lui un rapporto profondo e speciale. La gravidanza di Lilibet Diana non c'entrerebbe niente, i Royals l'avrebbero spinta a non tornare in Gran Bretagna, preoccupati del fatto che la sua presenza avrebbe potuto trasformare quel triste evento in uno show. Chi ci sarebbe dietro le nuove confessioni della biografia? L'ufficio stampa dei Sussex, che si sentirebbe libero di parlare solo attraverso un tramite proprio come accadde alla compianta principessa Diana.