Hailey Baldwin è un'indiscussa icona di bellezza e di stile e, anche se appare solo nelle campagne pubblicitarie dei più grandi brand fashion e non in passerella, riesce a imporre mode e tendenze in tutto il mondo. Lo ha fatto di recente, presentandosi alle sfilate della Milano Fashion Week in una versione davvero inedita. La top è apparsa irriconoscibile in total black ma la cosa particolare è che ha detto addio ai capelli biondi e alle sopracciglia scure che l'hanno sempre contraddistinta. Ora sfoggia un beauty look sopra le righe che probabilmente diventerà super gettonato durante l'autunno 2020.

Hailey Baldwin con i capelli scuri e le sopracciglia trasparenti

Nonostante le restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus, Hailey Baldwin è volta in Italia per la Milano Fashion Week e per l'occasione ha sfoggiato un look griffatissimo. È infatti apparsa in un elegante total black di Donatella Versace con indosso dei pantaloni classici a zampa, un top in tinta e un maxi trench lungo fin sotto le ginocchia portato sbottonato. Per completare il tutto ha scelto degli occhiali da sole grossi e scuri della Maison e una mascherina nera, così da comprare il viso totalmente. I capelli, però, nonostante fossero legati in uno chignon, sono apparsi più scuri del solito, ovvero con le radici castano scuro e solo le punte leggermente bionde. La vera novità, però, sta nelle sopracciglia, che sono state decolorate, diventando quasi invisibili. Hailey avrà provato a lanciare una nuova tendenza o si tratterà solo di un look temporaneo dovuto a specifiche esigenze lavorative? Anche se è un tantino diversa dal solito, rimane un'icona di splendore.