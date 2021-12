Gwyneth Paltrow contro l’etichetta: a Natale regala vibratori e usa candele al profumo di vagina Gwyneth Paltrow ha le idee chiare sulle prossime feste di Natale: saranno non convenzionali e all’insegna della lotta ai tabù sul sesso. Sui social ha infatti rivelato cosa regalerà alle amiche famose: sex toys e integratori per amplificare i piccoli momenti di piacere quotidiano.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale 2021 si avvicina e, complice il fatto che lo scorso anno i festeggiamenti sono stati low-profile a causa della pandemia, in tutti c'è voglia di tornare alla normalità durante questo periodo di celebrazioni. La tradizione a cui nessuno riesce a rinunciare? Quella dei regali alle persone care. Tutti coloro che non hanno assolutamente idee ma che intendono ribellarsi alle etichette e ai tabù possono ispirarsi a Gwyneth Paltrow. Sui social ha infatti rivelato di aver già scelto i doni per le sue amiche famose: vibratori e maxi artigli, così da aggiungere un tocco di piacere e di sensualità alla loro vita quotidiana.

Gwyneth Paltrow regala sex toys a Kim Kardashian e Taylor Swift

Gwyneth Paltrow è un'esperta di benessere e lifestyle da quando ha dato vita al suo blog Goop e per Natale non poteva che rivelare sui social i regali pensati per le sue amiche più care. Naturalmente sono tutti firmati dal suo brand ma la cosa particolare è che sono decisamente fuori dal comune. Niente maglioni, pantofole, pigiami e prodotti di make-up: l'attrice ha impacchettato sex toys, maxi artigli in metallo e integratori che stimolano la libido. Ha mostrato tutto su Instagram, dove ha postato un simpatico video promozionale dei prodotti. Adele, Kim Kardashian, Taylor Swift: queste sono solo alcune delle donne "famose" che durante le prossime feste troveranno sotto l'albero tutto il necessario per godersi dei piccoli momenti di piacere.

Il Natale non convenzionale di Gwyneth Paltrow

La breve clip caricata su Instagram da Gwyneth Paltrow è una vera e propria "guida" all'etichetta da seguire durante le feste ma, piuttosto che ispirarsi al galateo, l'attrice ha deciso di ribellarsi ai tabù. Secondo lei i preparativi a una cena di Natale devono cominciare con l'accensione della famosa candela all'odore di vagina, così da rendere l'atmosfera magica e frizzante. Taglieri a base di cibi afrodisiaci, cocktail a base di vodka, segna-posti personalizzati con prodotti per la cura della propria libido: la Paltrow ha pensato davvero a tutto per amplificare il piacere degli ospiti. Quand'è che comincia il vero divertimento? In camera da letto quando tutti gli invitati vanno via a fine serata. Insomma, Gwyneth è pronta per le sue feste non convenzionali: in quanti si ispireranno a lei e trasformeranno il Natale in una lotta ai tabù sul sesso?