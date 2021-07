Gwen Stefani si è sposata, lo scorso 3 luglio ha coronato il suo sogno d'amore pronunciando il fatidico sì al fianco di Blake Shelton, il musicista country che le ha chiesto la mano dopo 6 anni di fidanzamento. Solo nelle ultime ore, però, ha condiviso sui social le dolci foto realizzate durante la giornata speciale. Si tratta del secondo matrimonio della popstar ed è stato più romantico che mai. La cerimonia si è tenuta nel ranch in Oklahoma di proprietà dello sposo, al suo interno c'è anche una cappella che è stata costruita appositamente per l'evento, e la cosa particolare è che tutto era a tema bucolico e western, anche il doppio look della sposa, apparsa glamour e sofisticata in versione country.

Il velo è personalizzato con i nomi di marito e figli

Gwen Stefani poteva mai rinunciare alla sua passione per la moda durante il secondo matrimonio? Assolutamente no. Ha sfoggiato due diversi look bridal romantici, sensuali e glamour, entrambi firmati da Vera Wang e perfettamente in tema con la location country. Il primo abito total white è principesco e pomposo, è in georgette di seta, ha una maxi gonna di tulle e un corpetto strapless dalla profonda scollatura a cuore sul décolleté. A completarlo, un lunghissimo velo "effetto strascico" ricamato con dei fiori bianchi e con i nomi del marito e dei figli sull'orlo, lo ha portato agganciato a uno chignon alto e tiratissimo che ha messo in risalto i lineamenti del viso e il make-up in stile make-up.

in foto: Il velo personalizzato di Vera Wang indossato da Gwen Stefani

Gwen Stefani, il secondo look "western" per il matrimonio

Per i festeggiamenti serali Gwen ha osato in fatto di sensualità. Si è rivolta sempre a Vera Wang, la stilista che ha realizzato per lei un secondo abito da sposa sempre in stile western ma un tantino più sbarazzino del precedente. Il vestito ha un corpetto senza spalline e una gonna corta di tulle decorata con dei fiori tridimensionali ed è stato abbinato a un paio di stivali camperos bianchi con tacco a spillo e ricami sulla punta. La Stefani non ha rinunciato al velo ma ha optato per un modello corto e fiorato con un maxi fiocco frontale utile a tenerlo perfettamente agganciato all'acconciatura. In quante prenderanno esempio da lei per essere delle perfette spose dall'animo rock e country?