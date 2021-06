La moda di lusso ha ormai conquistato tutti: se fino a qualche anno fa veniva considerata un settore "riservato" solo a un'élite di esperti fashion, ora anche le nuove generazioni sembrano non poter fare a meno di abiti e accessori griffati. Che acquistino i costosissimi capi con i loro risparmi o con l'aiuto dei genitori, non importa, la cosa certa è che le spese luxury sono aumentate in modo significativo tra i giovanissimi (per la precisione tra coloro che sono nati tra il 1995 e il 2010), passando dall'11% del 2020 al 19% negli ultimi mesi. Qual è la Maison più apprezzata dalla Gen Z? A rivelarlo non poteva che essere TikTok, dove al primo posto tra i brand di lusso più cercati, seguiti e citati si è classificata Gucci con una fanbase di 1,3 milioni di followers.

Il segreto del successo social di Gucci

Vogue Business si è servita dei dati Index di TikTok per analizzare i gusti fashion della generazione Z, ovvero dei nati tra il 1995 e il 2010. Il risultato? Ha stilato la classifica delle Maison di moda più amate sui social dai giovanissimi. Con 1,3 milioni di followers, a conquistare il primo posto è stato Gucci, il brand guidato da Alessandro Michele. Il segreto del successo sarebbe molto semplice: negli ultimi anni il marchio ha stravolto le classiche strategie di comunicazione. Ha dato più spazio ai social, ha scelto diverse star come sue "muse", da Billie Eilish a Harry Styles, fino ad arrivare ad Achille Lauro, ha dato vita a un'estetica riconoscibile e ricca di riferimenti a mondi distanti dalla moda, dettaglio che ha attirato l'attenzione di consumatori che non si sarebbero mai interessati al settore fashion in altre circostanze. La pandemia, inoltre, non ha provocato nessuna battuta d'arresto al suo business, anzi, l'abbandono del calendario tradizionale gli ha permesso di dire addio all'abbigliamento stagionale, legando il lancio delle collezioni a momenti e contesti diversi.

La classifica delle Maison più amate su TikTok

A raggiungere dei risultati simili a Gucci è stata la Maison francese Dior, che grazie a una efficace strategia di comunicazione social è riuscita a classificarsi al secondo posto nella classifica dei brand più amati su TikTok. Con un milione di follower ha creato un distacco netto rispetto agli altri marchi nella lista (che contano almeno mezzo milione di seguaci in meno). A fargli seguito, infatti, sono Louis Vuitton con 596mila fano, Ralph Lauren con 325mila, Balmain con 301mila, Prada con 281mila. Coach, Dolce&Gabbana, Jacquemus, Balenciaga, Burberry, Celine, Tory Burch, Calvin Klein e Givenchy chiudono la lista con cifre decisamente più basse rispetto al milione di Gucci e Dior.