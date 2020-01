Il prossimo 25 gennaio verrà celebrato il Capodanno cinese, una delle festività più sentite in Oriente che, secondo la tradizione, quest'anno dà il via all'anno del Topo. Il direttore creativo di Gucci Alessandro Michele ha sempre amato lasciarsi influenzare da culture e usanze lontane ed è per questo che di recente ha pensato a qualcosa di speciale per rendere omaggio alla cosiddetta "festa di primavera" cinese. In onore dell'anno del Topo ha dato vita a una collezione esclusiva dedicata al topo più famoso del mondo, Mickey Mouse, finito su trench, pullover, soprabiti e accessori, così da aggiungere un tocco di ironia e di colore anche agli outfit più seri e formali.

La collezione Disney x Gucci

Alessandro Michele ha trovato un modo davvero originale per celebrare il capodanno cinese, che quest'anno cade il 25 gennaio: ha realizzato una collezione di abiti e accessori firmata Gucci a tema Mickey Mouse, dunque perfetta per inaugurare l'anno del Topo. Si chiama Disney x Gucci ed è composta da scarpe, borse, pelletteria, sciarpe, trench, pullover, occhiali da sole, cappelli, tutto è stato decorato con il viso di Topolino, anche gli articoli classici della Maison. L'obiettivo? Fondere uno spirito divertente e rétro, mixando i caratteri tipici del personaggio Disney con gli iconici motivi della griffe. L'elemento chiave della linea è il Mini GG Supreme con stampa Topolino, ovvero un tessuto beige ed ebano dal motivo vintage che sovrappone la doppia G all'immagine di Mickey Mouse in varie dimensioni. La linea è disponibile dal 3 gennaio sia nei negozi che online e i prezzi spaziano tra i 145 euro per un fiocco di seta e i 4.900 euro per una valigia rigida grande decorata con l'immagine di Topolino.

La campagna pubblicitaria a Disneyland

Ad accompagnare la collezione Disney x Gucci non poteva che esserci una campagna pubblicitaria originale, coloratissima e sopra le righe. A realizzare è stato il fotografo e regista Harmony Korine, che ha scelto come protagonisti Ni Ni, attrice già volto di altri shooting della Maison, l’attore Earl Cave e la designer, stylist e poetessa Zoë Bleu. Nelle immagini si racconta una giornata tipica di Mickey Mouse a Disneyland, da quando si dirige verso il parco a quando incontra i fan, tutti vestiti Gucci, fino a quando si ritrova con gli amici "famosi". Sullo sfondo ci sono attrazioni come il castello della Bella Addormentata e il Mad Tea Party, capaci di rendere l'atmosfera ancora più magica. È una vera e propria esplosione di vivacità che richiama sia le cartoline delle vacanze che lo spirito eclettico e surreale che da sempre caratterizza le creazioni di Gucci. Il desiderio del fotografo? Che tutti riescano a divertirsi in modo innocente, andando oltre le inibizioni.