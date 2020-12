Donald Trump non è più il Presidente degli Stati Uniti e, sebbene abbia provato in tutti i modi a smentire l'innegabile trionfo di Joe Biden, presto dovrà abbandonare la Casa Bianca insieme alla moglie Melania e al figlio Baron. A prendere il suo posto sarà il nuovo "primo cittadino" americano, che però a causa della pandemia dovrà rinunciare a uno degli eventi più tradizionali del paese: il "bagno di folla" che si tiene durante l'Inauguration Day, al quale verranno preferiti dei festeggiamenti più intimi e ristretti. È proprio per dire addio alla gestione dell'emergenza sanitaria un po' troppo rilassata di Trump che Biden ha stanziato un'ingente somma di denaro per pulire a fondo la residenza presidenziale in cui sta per trasferirsi con il resto della famiglia.

Quanto costerà igienizzare la White House

Quando degli inquilini si avvicendano in una casa, è buona abitudine pulirla a fondo prima del trasloco. In tempi di Coronavirus è chiaro che la sanificazione degli ambienti domestici diventa ancora più importante, soprattutto quando si parla di un luogo frequentato da decine e decine di persone diverse come la White House. È proprio per ridurre al minimo il rischio contagio che Joe Biden ha già organizzato tutto nei minimi dettagli a poche settimane del suo trasloco nella dimora in cui ad oggi vive ancora Donald Trump con la famiglia. Stando alle stime del sito TMZ, che avrebbe analizzato dei documenti ufficiali del neo-Presidente, solo l'igienizzazione dei tappeti verrebbe a costare 44.000 dollari, ovvero più di 35.000 euro.

Cosa prevede l'Inauguration Carpet Cleaning

Il cosiddetto "Inauguration Carpet Cleaning" verrà gestito da General Services Administration (GSA) e ad oggi sarebbe fissato al prossimo 20 gennaio. Cosa prevede? Innanzitutto la sanificazione delle ali est ed ovest della White House, a cui farà seguito la disinfezione di ogni superficie della villa, dai pomelli alle maniglie delle porte, fino ad arrivare a finestre, pavimenti, controsoffitti e interruttori della luce. Insomma, nulla verrà escluso ed è per questo che lo staff si farà pagare profumatamente per far risplendere ogni angolo della residenza. Quand'è che il nuovo Presidente statunitense si trasferirà? Solo una volta che verranno terminate le pulizie.