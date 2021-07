in foto: Il make up grafico di Elodie realizzato da Mr Daniel

Dopo il make up floreale è tempo di sperimentare quello grafico: linee precise e definite, geometrie e forme grafiche che rendono il trucco intenso e magnetico. Da quando si indossa la mascherina gli occhi e le sopracciglia sono al centro dell'attenzione e per l'estate il trucco occhi porta in primo piano i grafismi. Linee di eyeliner XL prolungate fino alle tempie oppure doppie linee che definiscono gli occhi ma anche sopracciglia perfettamente delineate. Nessuna regola per quanto riguarda il colore: dall'intramontabile nero alle nuance vivaci come il blu, il fucsia e l'arancione fino ai colori metallici.

La tendenza del make up grafico

Un po' anni '70 un po' futuristico: il make up grafico dell'estate 2021 si ispira ai look bold degli anni '70, con colori vivaci e linee nette rivisitandolo in chiave futuristica e moderna. Gli occhi si vestono di grafisimi, netti e precisi oppure volutamente imperfetti, realizzati con colori classici e intramontabili come il nero oppure con le sfumature pop della bella stagione: blu elettrico, azzurro, lilla e viola, ma anche fucsia, arancione e verde, passando per giallo e colori metallizzati. Nessuna regola precisa, nessun canone da seguire: gli occhi e le sopracciglia vengono portate in primo piano sia con look minimal ed essenziali che con look vistosi e stravaganti.

Le idee da copiare per realizzare il make up grafico

Basta dare un'occhiata ai social per capire che i grafismi saranno al centro dell'attenzione durante l'estate 2021: la celebre make up artist Pat McGrath ha condiviso un bold make up realizzato con un ombretto blu metallizzato, colorando la palpebra e prolungando una doppia linea di colore verso le tempie. Il truccatore della famiglia Kardashian invece, Mario Dedivanovic ha creato diversi look grafici in chiave soft, utilizzando i colori della terra per definire lo sguardo in modo essenziale. Daniele Lorusso, meglio conosciuto come Mr Daniel, ha realizzato diversi look grafici, tra cui un make up multicolor per Elodie, dove ha creato delle linee grafiche colorate nella piega dell'occhio. Sfoglia la gallery per scoprire tutti i look da copiare per il make up dell'estate 2021.

Come realizzare a casa un make up grafico

Non c'è nessuna regola precisa per realizzare il look di tendenza dell'estate 2021, ma di certo servirà un po' di manualità. Se scegli di definire il tuo sguardo con gli ombretti avrai bisogno di un pennellino piccolo e sottile che ti permetta di creare linee precise, ma potrai realizzarle anche con le matite oppure con gli eyeliner, sia liquidi che in crema. Gioca con i colori abbinando diverse sfumature tra loro, definendo per esempio la rima ciliare superiore con una nuance e quella inferiore con un altro colore, unendo poi le due linee nell'angolo esterno prolungandole verso le tempie. Nella gallery abbiamo selezionato per te alcuni prodotti indispensabili per realizzare uno dei make up di tendenza per l'estate 2021.