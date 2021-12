Gracia De Torres mostra la pancia dopo il parto: “Felice della cicatrice e dei dolori al seno” Gracia De Torres pochi giorni fa è diventata mamma e racconta con orgoglio la verità sul post partum: la cicatrice del cesareo, l’intimo elastico e le smagliature.

A cura di Beatrice Manca

Gracia De Torres, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ha finalmente coronato il suo sogno di diventare mamma. L'influencer aveva parlato apertamente delle difficoltà nel rimanere incinta, ma qualche giorno fa ha annunciato la nascita di due gemelli, un maschio e una femmina, nati dal matrimonio con il giocatore di basket Daniele Sandri. Sui social ogni tappa della gravidanza, dalla scoperta di aspettare i gemelli agli ultimi giorni con il pancione. Ora De Torres mostra la verità del corpo dopo il parto, mostrando con sincerità e orgoglio la pancia, le cicatrici e le smagliature. "Forse non è la foto più bella o il corpo a cui siete abituati – ha scritto su Instagram – ma mi sono sempre mostrata come sono, orgogliosa del mio corpo"

Gracia De Torres racconta il suo parto cesareo

A cinque giorni dalla nascita dei gemelli, l'ex naufraga ha condiviso alcune foto su Instagram in biancheria intima, per raccontare la magia dei primi giorni da mamma, ma anche i suoi lati più difficili e faticosi: "Questa sono io", scrive sotto alle foto, consapevole che il suo corpo sia molto diverso da quello a cui i followers sono abituati. Diverso però non significa peggiore: "Orgogliosa del mio corpo, del mio momento, del nostro momento…". La nascita dei gemelli è avvenuta in modo imprevisto: Gracia De Torres ha raccontato di aver subito un cesareo d'emergenza. "Niente è facile, nulla è impossibile", commenta nel post. In quei momenti è stata assistita dal marito, che ringrazia: "La persona più meravigliosa che esista, grazie per curarmi sempre così tanto".

Gracia De Torres dopo il parto

Le foto con la pancia per abbattere i tabù sul post partum

La nascita di un bambino è un momento di grande gioia nella vita di una donna, ma anche di grandi cambiamenti: le notti insonni, la ricerca di un nuovo equilibrio, l'allattamento. Il corpo per nove mesi cresce un bebé al suo interno (in questo caso due!) e ci mette tempo a tornare come prima. Tutto questo è un processo normale e sano, perché allora farlo diventare un tabù? Gracia De Torres nelle foto è radiosa e non ha problemi a mostrare il cerotto sulla cicatrice del cesareo, l'intimo elastico post partum e le smagliature sopra alla pancia."Sono felice della mia cicatrice, dei dolori orribili al seno per il latte e delle notte insonne – racconta, condividendo un'esperienza comune a molte neo mamme – La striscia sopra la pancia è di un cerotto gigante, ma come sospettavo io (ci sono, ndr) anche le smagliature". Ai fan che le chiedono una foto dei gemelli risponde: "Non disperate! Vi presenterò i gemellini, datemi solo tempo per farmi una doccia!".