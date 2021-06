Rosa Di Grazia è stata una delle protagoniste più amate dell'edizione 2021 di Amici di Maria De Filippi, è diventata famosa per i suoi "screzi" con la maestra Alessandra Celentano ma, nonostante le sfide e le difficoltà, è riuscita ad andare avanti con determinazione. Certo, è stata eliminata durante le prime puntate del serale ma ad oggi è ancora molto seguita sui social. Se da un lato ha "deluso" le aspettative dei fan mettendo fine alla sua storia con Deddy, dall'altro sta dimostrando di avere tutte le carte in regola per diventare icona di stile. Il look che ha sfoggiato di recente su Instagram è perfetto per l'estate e di sicuro diventerà imitatissimo.

Il look per l'estate di Rosa Di Grazia

Dopo aver spopolato con il suo talento sul palco di Amici, Rosa Di Grazia è tornata alla normale quotidianità. Nonostante il caldo e l'inizio dell'estate, non si è presa una pausa dalla danza, anche se di tanto in tanto si immortala in versione influencer sui social. Lo ha fatto di recente, sfoggiando un outfit perfetto per l'estate. La ballerina ha sfoggiato degli adorabili shorts di jeans a farfalla ma la cosa particolare è che sono bicolor, da un lato chiarissimi, dall'altro in un lavaggio più scuro. Li ha abbinati a una semplice t-shirt bianca e a una cintura total black, dando prova del fatto che riescono ad aggiungere un tocco davvero originale al proprio stile.

Come abbinare i jeans bicolor

Credete che abbinare i jeans bicolor sia una vera e propria impresa impossibile? Vi sbagliate, l'importante è non esagerare e stare bene attenti alle nuance. Le fashion addicted possono puntare su un look total denim, a patto che i lavaggi scelti non siano tutti radicalmente opposti poiché potrebbe crearsi l'effetto "Arlecchino". Chi non intende rischiare, invece, può prendere ispirazione da Rosa di Amici e abbinare il denim bicolore a delle tinte basic come il bianco e il nero. Sebbene queste ultime possano sembrare un tantino troppo sobrie, i pantaloncini riusciranno a rendere l'outfit davvero particolare.