I Green Carpet Fashion Awards, meglio conosciuti come gli Oscar della moda sostenibile, sono l'evento organizzato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Eco-Age e ogni anno premiano stilisti, artigiani e personalità che si sono distinte in tema di sostenibilità. A causa dell'emergenza Covid-19, l'edizione 2020 non si terrà in forma fisica, andrà in scena in formato digitale, così da ridurre al minimo la possibilità di contagio. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa sabato 10 ottobre in tutto il mondo in streaming su Sky e sul canale di Fashion Channel di YouTube, a presentarla sarà Robert Downey Jr, mentre tra gli ospiti speciali ci sarà anche Giuseppe Conte, che interverrà per sostenere le capacità artigiane e la resilienza del nostro paese in un momento storico tanto complesso.

L'intervento del Presidente Giuseppe Conte

La Camera Nazionale della Moda ha annunciato che il premier Giuseppe Conte interverrà durante i Green Carpet Fashion Awards 2020. A tal proposito il presidente della CNM Carlo Capasa ha dichiarato: "È un onore per noi, la partecipazione del Presidente del Consiglio italiano che ha contribuito con un messaggio importante sulle capacità artigiane e la resilienza del nostro Paese". L'obiettivo è quello di sostenere la rinascita e il cambiamento del settore, nella speranza che il futuro della moda sarà sempre più all'insegna della giustizia ambientale e sociale. Quest'anno tutti i brand fashion avrebbero dovuto ricevere un riconoscimento, visto il loro incredibile impegno durante il lockdown, ma hanno tutti preferito dare rilevanza alle centinaia di persone che hanno lavorato duramente per mandare avanti la filiera produttiva.

Zendaya vince il GCFA Visionary Award

In occasione dei Green Carpet Fashion Awards verrà premiata Zendaya: è lei a essersi aggiudicata il GCFA Visionary Award del 2020, riconoscimento che rende omaggio ai pionieri della moda sostenibile. L'attrice statunitense ha collaborato con Tommy Hilfiger e si è battuta duramente per mandare in passerella una modella plus-size, ha sostenuto la comunità nera, lavorando con un team di persone di colore per realizzare una delle ultime copertine di InStyle. Insomma, ha fatto il possibile per rendere il settore fashion più inclusivo, dando voce a chi altrimenti non sarebbe stato in grado di mettere in mostra il suo talento. Oggi Zendaya è un esempio per le nuove generazioni ed è per questo che a soli 24 anni ha ottenuto l'ambito award.