Giulia Violati, la figlia di Maria Grazia Cucinotta somiglia in modo impressionante alla mamma da giovane Si chiama Giulia Violati ed è la splendida figlia ventenne di Maria Grazia Cucinotta. Non ha alcuna intenzione di seguire le orme della madre nello spettacolo ma spesso compare nelle sue foto social. Il dettaglio che balza subito all’occhio? Somiglia in modo impressionante alla diva da giovane.

A cura di Valeria Paglionico

Il mondo dello spettacolo è ormai stato invaso dai "figli di" che, complice il loro cognome famoso, riescono a raggiungere la notorietà senza troppa fatica. Non tutti, però, hanno voglia di seguire le orme dei genitori noti e si limitano a posare in loro compagnia sui social in occasione delle feste comandate. È il caso di Giulia Violati, la splendida figlia ventenne di Maria Grazia Cucinotta. La mamma ha sempre preservato la sua privacy tenendola lontana dai riflettori ma, analizzando attentamente l'account Instagram dell'attrice, è possibile trovare alcuni adorabili scatti di famiglia: le due non si somigliano forse in modo impressionante?

Giulia Violati non vuole seguire le orme della mamma

Giulia Violati è nata nel 2001, il prossimo settembre compirà 20 anni ed è la figlia di Maria Grazia Cucinotta e Giulio Violati. Di lei non si sa molto, preferisce infatti vivere lontana dai riflettori dato che i suoi progetti non prevedono un futuro nello spettacolo. Certo, nel 2017 ha lavorato al fianco della mamma in un cortometraggio contro il bullismo intitolato Teen, ma al momento sembrerebbe essere impegnatissima con studi all'estero e università (frequenta la Luiss). Per lei non è stato semplice avere una mamma "ingombrante" come la Cucinotta ma, complice anche l'intervento dell'attrice, è riuscita a ritagliarsi il suo spazio privato lontana da paparazzi e luci della ribalta.

Maria Grazia Cucinotta e la figlia Giulia

Giulia e Maria Grazia: tale madre, tale figlia

Maria Grazia Cucinotta ha parlato spesso della figlia durante le sue interviste pubbliche e non ha mai esitato a spiegare il motivo per cui ha deciso di chiamarla proprio in questo modo. Alla nascita era identica al papà ed è per questo che le ha dato il suo stesso nome ma in versione femminile. Oggi le cose sembrano essere stravolte e la 20enne somiglia in modo impressionante alla diva da giovane. Ha i suoi stessi capelli extra ricci, il suo stesso sguardo profondo, le sue stesse sopracciglia folte e scure e quando sorride è praticamente la fotocopia della mamma. Prima o poi proverà a seguire le sue orme? Per il momento sembra proprio di no, anche se la bellezza e il fascino sono due doti che non le mancano affatto.