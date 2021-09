Giulia Stabile fa un nuovo tatuaggio a un anno da Amici: è una dedica per l’amico ballerino Giulia Stabile ha stravolto la sua vita dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi ma non per queso ha dimenticato le persone care. Lo ha dimostrato nelle ultime ore, facendo un nuovo tatuaggio insieme all’amico Simone Nolasco.

A cura di Valeria Paglionico

È passato esattamente un anno da quando Giulia Stabile è entrata nella scuola di Amici di Maria De Filippi ma tanto è bastato alla ballerina per stravolgere la sua vita. Ha vinto il talent durante una finalissima "all'ultimo sangue" contro il fidanzato Sangiovanni e da allora non ha più smesso di esibirsi, arrivando a calcare innumerevoli palcoscenici ambiti, ultimo tra tutti quello di Tu Sì que vales. Sebbene ormai possa essere considerata a tutti gli effetti una celebrità, Giulia non ha perso la spontaneità che da sempre la caratterizza ed è proprio per questo che ha voluto dedicare il suo nuovo tatuaggio a un amico speciale che le è sempre stato vicino in questo ultimo anno.

Il secondo tatuaggio di Giulia di Amici

In quanti ricordano il tatuaggio di Giulia dedicato alla danza? Al lato del polso ha impressi sulla pelle i numeri 5, 6, 7, 8, ovvero le cifre che nel mondo del ballo scandiscono le battute e il ritmo. Ora quel tattoo non è più l'unico. Nelle ultime ore la vincitrice di Amici si è lasciata immortalare tra le "grinfie" della tatuatrice Tania Pellegrini: è apparsa stesa sul letto con indosso un crop top rosa e dei pantaloni di tuta bianca mentre si faceva realizzare un nuovo disegno sulla parte laterale del costato. Nonostante il dolore provocato dall'ago, non ha mai perso il sorriso.

La dedica a Simone Nolasco

Il significato del nuovo tattoo della ballerina

Solo a fine sessione ha rivelato il tatuaggio: si tratta di una scritta in corsivo che recita "Confident", realizzata in coppia con l'amico ballerino Simone Nolasco. Quest'ultimo è stato al suo fianco non solo ad Amici (era infatti tra i professionisti) ma ha continuato a lavorare insieme a lei anche durante l'estate. Non sorprende, dunque, che nella didascalia degli scatti postati tra le Stories la Stabile abbia scritto: "Oltre che dentro di me, ora anche sulla mia pelle". Insomma, i due sono legati da un'amicizia davvero profonda: ora con i tattoo coordinati hanno reso il loro rapporto ancora più indelebile.