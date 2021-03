Giulia Stabile è una delle ballerine della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, è entrata nella scuola durante la prima puntata andata in onda lo scorso settembre e, dopo aver superato sfide ed essersi esibita decine di volte durante gli appuntamenti pomeridiani del sabato, è riuscita ad guadagnare la tanto agognata maglia del serale, dove continua a lasciare il pubblico senza parole con il suo talento. Al di là delle sue doti da danzatrice e della sua risata travolgente che piace tanto anche alla "padrona di casa" Maria De Filippi, ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato anche il micro tatuaggio che si è lasciata imprimere al lato del polso. Di cosa si tratta? Di un omaggio alla sua più grande passione.

Il tatuaggio di Giulia Stabile è un omaggio alla danza

I tatuaggi sono ormai diventati una vera e propria mania, tanto che difficilmente si riesce a trovare qualcuno che non ne ha almeno uno impresso sul corpo. C'è chi sceglie di decorare il corpo con qualche simbolo a cui è particolarmente legato, chi opta per una scritta evocativa, chi preferisce un disegno dal puro valore estetico, la cosa certa è che tutti vanno matti per i tattoo. I concorrenti di Amici di Maria De Filippi non fanno eccezione e sul palco mettono in mostra i loro disegni indelebili. Giulia, in particolare, ne ha uno micro sulla parte laterale del polso destro, dove compaiono i numeri "5, 6, 7, 8". Qual è il loro significato? Si tratta di un chiaro omaggio alla sua passione per la danza, dove si dà il via a una coreografia proprio dopo questo "conteggio" utile a scandire le battute e il ritmo.

in foto: Il tatuaggio di Giulia Stabile

Giulia Stabile e la passione per il ballo

Giulia Stabile è nata nel 2002 a Roma, ha origini italo-catalane e fin da piccola ha sempre avuto la passione per la danza. Ad oggi è già una ballerina professionista ma in passato ha frequentato l'Accademia Balletto di Roma sull'Aureliana, nel 2014 ha partecipato al programma tv di Antonella Clerici "Ti lascio una canzone" e, come se non bastasse, fa parte della Nough Megacrew, crew di ballerini fondata da Alessandro Steri e Filippo Ranaldi. Insomma, Giulia ha dedicato la sua vita al ballo ed è per questo che non sorprende che abbia impresso quei numeri sulla pelle con l'inchiostro indelebile. Amici di Maria De Filippi riuscirà a essere un trampolino di lancio per la sua carriera di danzatrice?