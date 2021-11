Giulia Stabile a Tu Sì Que Vales: niente tacchi e abiti da sera, la semifinale è in tuta e sneakers Giulia Stabile è la new entry dell’ultima edizione di Tu Sì Que Vales, sul cui palco ha dimostrato di vantare una grande ironia oltre che un immenso talento. Cosa ha indossato per la semifinale? Niente abiti da sera e tacchi alti, è rimasta fedele al suo stile casual indossando tuta e sneakers.

È da diversi anni che il sabato sera gli spettatori di Canale 5 si intrattengono con Tu Sì Que Vales, l'originale talent presentato da Maria De Filippi e Belén Rodriguez, ma è solo nell'edizione 2021 che c'è stata una "new entry". Si tratta di Giulia Stabile, la ballerina che ha vinto Amici e che ha approfittato dell'opportunità offertale da Maria per fare la sua prima esperienza da conduttrice. Certo, il più delle volte si è limitata a esibirsi sul palco nelle più svariate danze, ma è chiaro che è perfetta per la tv. Nonostante il programma vada in onda in prima serata, è rimasta fedele al suo stile casual e, a differenza delle colleghe, ha detto no ad abiti da sera e tacchi a spillo.

Il look di Giulia Stabile per la semifinale di Tu Sì Que Vales

Ad Amici si era fatta notare con le sue giacche variopinte indossate sui completini sportivi, a Tu Sì Que Vales Giulia Stabile è rimasta fedele al suo stile casual e originale. Cosa ha indossato per la semifinale? Una tuta acetata effetto vintage, un modello arancione con delle righe laterali bianche e rosse, caratterizzata da un paio di pantaloni over e da una giacca con la zip frontale. A completare il tutto, una canotta total white, delle sneakers coordinate e la collanina con la scritta "Amore" che sfoggia da quando si è fidanzata con Sangiovanni.

Giulia Stabile e la passione per gli abiti casual

Sarà perché per ballare ha bisogno di stare comoda o perché semplicemente non ha alcuna intenzione di stravolgere il suo armadio, ma la cosa certa è che Giulia non ha abbandonato gli abiti casual e sportivi per partecipare a Tu Sì Que Vales. Il debutto è stato in jeans e crop top griffato ma anche nelle settimane successive ha spaziato tra giacche over, jeans larghi e scarpe da ginnastica. Insomma, la Stabile è diventata il simbolo di uno stile giovane, moderno e trendy. Quante sono le giovanissime che la imiteranno durante l'inverno.