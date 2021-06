Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono fidanzati sotto l'occhio vigile delle telecamere del Grande Fratello Vip e, nonostante siano passati mesi dalla fine del reality, loro continuano a essere innamoratissimi e affiatati, tanto da essersi guadagnati il soprannome social di "Prelemi". Dopo essersi concessi la loro prima vacanza fianco a fianco alle Maldive, negli ultimi giorni hanno optato per un'italianissima città d'arte. La coppia è volata a Firenze e ne ha approfittato per fare visita ad alcuni monumenti e musei simbolo del luogo, dal Duomo alla Galleria degli Uffizi. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato uno dei look "da museo" dell'influencer: per lasciarsi immortalare con la Venere di Botticelli alle sue spalle (come fece Chiara Ferragni l'anno scorso) ha mixato low-cost e lusso in modo impeccabile.

Il look low-cost di Giulia Salemi

Fin da quando è entrata per la seconda volta nella casa del GF Vip Giulia Salemi ha dimostrato di non disdegnare la moda low-cost: sotto i riflettori ha sfoggiato spesso capi e accessori "economici" ma allo stesso tempo super trendy. Anche durante la vacanza lampo a Firenze non ha abbandonato questa sua passione e ne ha dato prova durante la visita agli Uffizi. Giulia si è lasciata immortalare tra le opere d'arte della Galleria con un minidress a fondo bianco ricoperto di fiori colorati sui toni del giallo, verde e azzurro, un modello firmato Zara con delle micro ruches sulla scollatura e sulle spalline. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 25,95 euro.

in foto: L’abito a fiori di Zara

La borsa di lusso di Giulia Salemi

Nel look della Salemi non sono mancati i dettagli di lusso. Ha detto no ai tacchi, ha preferito rimanere comoda con delle sneakers bianche portate con i calzini a vista come impone il trend di stagione. Quel modello sono le sue scarpe? Le Nike air force 1 low Supreme White (prezzo 158 euro). Ha poi rinchiuso tutto il necessario per una giornata fuori casa in una mini borsa di nylon di Prada, si tratta delle Re-Edition 2005 e il suo prezzo è di 1100 euro. Insomma, l'influencer riesce a mixare alla perfezione low-cost e lusso e il risultato è sempre perfetto. In quante imiteranno il suo look comodo, fresco e allo stesso tempo glamour per l'estate 2021?