Giulia De Lellis sexy a Venezia78: per la serata con il fidanzato Carlo sceglie l’abito con maxi spacco Per l’influencer Giulia De Lellis non è la prima volta a Venezia: lo scorso anno sfilò sul red carpet con un sontuoso abito rosa a balze. Quest’anno sceglie la sensualità del total black: ha indossato un abito nero con maxi maniche a palloncino, perfettamente abbinato al completo del fidanzato Carlo Beretta.

A cura di Beatrice Manca

La Mostra del cinema di Venezia 2021 si avvia alla sua conclusione: sabato sera ci sarà l'ultimo red carpet e verrà decretato il vincitore del concorso. Continua però la sfilata di star, attrici e influencer sui red carpet e agli eventi: tra queste l'influencer Giulia de Lellis, che ha partecipato insieme al fidanzato Carlo Gussalli Beretta all'evento organizzato da Campari in collaborazione con Amfar. Per l'occasione ha scelto un look total black con maniche a palloncino e maxispacco sulla gonna.

L'abito con maxispacco di Giulia De Lellis

Per l'influencer Giulia De Lellis non è la prima volta a Venezia: lo scorso anno sfilò sul red carpet con un sontuoso abito rosa a balze. Quest'anno sceglie la sensualità del total black: ha indossato un vestito nero con maxi spacco laterale, cintura in vita e scollatura profonda. L'abito firmato Alessandra Rich spiccava per le maniche a palloncino, molto anni Ottanta, movimentate da una serie di piccole rouches.

Giulia De Lellis a Venezia

L'influencer ha abbinato all'abito un paio di sandali neri firmati René Caovilla, brand veneziano specializzato in calzature di lusso. Per completate il look ha scelto accessori e gioielli silver firmati Damiani, che richiamavano la fibbia argentata della cintura, e ha deciso di tenere i capelli raccolti indietro, in una coda bassa. Quest'anno a Venezia aveva un accompagnatore speciale: il fidanzato Luca Beretta, con cui ha passato delle romantiche vacanze. Anche lui elegantissimo in un abito nero con papillon e fascia in vita. Un match vincente, anche nello stile.

Leggi anche Giulia De Lellis in bianco come una sposa (sexy) per il compleanno di Andrea Iannone