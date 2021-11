Giulia De Lellis, il nuovo look col caschetto corto: taglia i capelli e dice addio alle extension Giulia De Lellis ha cambiato look: nelle ultime ore si è rivolta alla parrucchiera di fiducia e ci ha “dato un taglio”. Ora l’influencer sfoggia un long bob sbarazzino e ondulato, peccato solo che ancora debba abituarsi a questa piccola rivoluzione. Riuscirà a vivere senza le sue amate extension?

A cura di Valeria Paglionico

Giulia De Lellis ama avere quotidianamente un contatto diretto con i fan ed è per questo che non perde occasione per documentare tutto ciò che le accade, dalle romantiche vacanze col fidanzato ai progetti professionali che ha in programma. Nelle ultime ha pensato bene di cambiare look, apparendo un tantino trasformata nelle Stories. L'influencer si è fatta tagliare i capelli per la prima volta dopo mesi e, sebbene questa piccola trasformazione al momento la faccia sentire "diversa" (visto che ancora deve abituarsi alla nuova acconciatura), si piace molto. Scommettiamo che il suo long bob diventerà il taglio più richiesto dell'inverno?

Il nuovo taglio di capelli di Giulia De Lellis

Quale migliore occasione degli ultimi giorni d'autunno per cambiare look? È proprio quanto ha fatto Giulia De Lellis, che nelle ultime ore si è affidata alla sua hairstylist di fiducia Cinzia Bozza per cambiare drasticamente acconciatura. Nelle Stories è apparsa con un super trendy long bob, lo ha portato con la fila centrale e delle onde dall'effetto naturale. Certo, rispetto a qualche tempo fa i capelli sono decisamente più corti, ora le arrivano infatti poco sotto le spalle, ma è chiaro che anche in questa nuova versione l'influencer sta benissimo. Il motivo? Come lei stessa ha spiegato, alle "diversamente alte" questa lunghezza dona particolarmente, visto che slancia la silhouette.

Giulia De Lellis dice addio alle extension

Giulia De Lellis usava le extension adesive

L'unico piccolo "inconveniente" del nuovo look? Giulia ancora deve abituarsi e lo ha spiegato anche sui social. In alcuni video condivisi sul suo profilo ha infatti usato queste parole: "Mi sono lasciata tagliare i capelli, fa troppo strano. Dopo quasi 2 mesi e mezzo circa di extension adesive ho deciso di ritornare alle origini. Mi devo abituare però mi piacciono, anche se io sarò per sempre da capello lungo". La De Lellis ha così rivelato che la "vecchia" chioma dalle lunghezze extra non era naturale, era folta e lunga grazie a delle extension adesive (che consiglia a tutte visto che non rovinano i capelli). Riuscirà a vedersi prima o poi in questa versione inedita o farà presto un "dietro front"?