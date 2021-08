Giulia De Lellis, festa da mille e una notte per i 4 anni della nipote Matilde Palloncini colorati, giganti cupcake, gelati e ciambelle in formato maxi. E ancora un angolo per il trucco con tanto di specchiera, l’ingresso della pasticceria francese Ladurée ricostruito a grandezza naturale, un mago, bambole Lol che prendevano vita e persino un momento schiuma party. Per festeggiare i 4 anni della nipote Matilde, Giulia De Lellis non ha badato a spese organizzando un maxy party in riva al mare.

A cura di Redazione Donna

Maxi coni gelato dai colori pastello, tappeti personalizzati con il nome della festeggiata, bambole Lol enormi, ghiaccioli sciolti e ciambelle in versione giga, un mago, un momento schiuma party e persino una postazione make up con tanto di specchio, lampadine e trucchi veri, il tutto allestito e organizzato in riva al mare in un lido luxury sul lungomare laziale. Tutto ciò è apparso alla festa di compleanno della piccola Matilde, nipote di Giulia De Lellis, che ha compiuto 4 anni.

La festa di Matilde: per i 4 anni un maxi party

Giulia De Lellis per la festa di compleanno di 4 anni della nipote Matilde non ha badato a spese e ha organizzato un mega party allo Sky Garden Luxury Beach di Torvaianica. All'evento la De Lellis ha partecipato con il fidanzato Carlo Beretta. Per l'occasione l'influencer ha indossato un abito bianco simile a una camicia maschile con drappeggi sulla parte frontale, completando l'outfit con sandali bassi infradito, french manicure e un'acconciatura con capelli raccolti in un maxi bun.

La festa, organizzata il 10 agosto in spiaggia, era a tema candies, con un tripudio di colori pastello. La location è stata allestita con centinaia di palloncini legati tra loro per creare un arco enorme all'ingresso, sotto il quale spuntava un lungo tappeto in stile red carpet con su stampato il claim "Matilde 4", ovvero il nome e l'età della piccola nipotina dell'influencer.

Leggi anche Giulia De Lellis, la festa a tema Alice nel paese delle meraviglie

Ghiaccioli sciolti, coni gelato, cupcake e ciambelle coprivano la superficie del lido scelto per la festa della bambina, mentre su un intera parete spuntava la ricostruzione a grandezza naturale dell'ingresso della celebre pasticceria francese Ladurée, famosa in tutto il mondo per i macaron colorati dai colori pastello e i dolci d'alta pasticceria.

Un mago e uno schiuma party in riva al mare

Un carrettino di caramelle conteneva poi i cadeux per i piccoli invitati, ovvero delle tazze logate con su scritto il nome della festeggiata. Tra le attrazioni del mega party c'era una postazione make up con tanto di specchio, lampadine e trucchi reali dove le invitate hanno potuto truccare il volto. Come ha spiegato la De Lellis nelle sue stories su Instagra,, Matilde ama la magia e i maghi, per questo durante la festa un mago ha allietato gli invitati con un numero dal vivo. Verso la fine dell'evento c'è stato anche un momento schiuma party in cui i bambini hanno potuto ballare e divertirsi tra le bolle di sapone.

Al momento della torta sono apparse due bambole Lol in formato gigante che hanno allietato gli invitati e accompagnato la piccola Matilde a spegnere le candeline. Per celebrare il quarto compleanno dell'adorata nipotina la De Lellis ha scelto di fare le cose in grande con una maxi festa da mille e una notte. Chissà cosa organizzerà per sua nipote quando compirà 18 anni…