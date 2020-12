Fin dagli esordi a "Uomini e Donne" Giulia De Lellis ha sempre portato i capelli scurissimi, tanto che la sua tintura extra nera è diventata super richiesta tra le fan ai tempi del GF Vip. Nel corso degli anni non ha mai avuto grossi "colpi di testa" ma ora le cose sono cambiate e, sarà perché aveva voglia di cambiare in questo periodo di grandi soddisfazioni professionali o perché voleva tornare "al naturale", ma, dopo aver rivelato un'inedita chioma decisamente più chiara nelle scorse settimane, ora l'influencer ha spiegato qual è il piccolo segreto nascosto dietro al suo nuovo look.

Giulia De Lellis rivela il "segreto" dei suoi capelli

Giulia De Lellis è tra le influencer italiane più seguite e riesce a lanciare mode e tendenze semplicemente con qualche scatto condiviso sui social. Di recente sono state moltissime le followers che, notando una grossa differenza rispetto al passato nella sua chioma, le hanno chiesto informazioni sul nuovo colore. Naturalmente non ha esitato a rispondere con una Stories ad hoc, nella quale ha rivelato il suo "segreto".

Giulia ha infatti spiegato: "Per chi mi chiede del colore dei miei capelli: è finalmente il mio naturale! C'è un tonalizzante sopra perché ancora c'è un po' di nero (è molto difficile da mandare via) ma piano piano sta uscendo". Insomma, la De Lellis ha detto addio alle tinture ed è tornata ai suoi capelli naturali. Certo, per il momento è costretta a usare ancora qualche prodotto che le permette di coprire le sfumature nere ma il suo obiettivo è abbastanza chiaro: lasciarsi alle spalle il nero corvino. In quante prenderanno ispirazione da lei e aggiungeranno delle sfumature castane all'acconciatura?