Giorgia Palmas con la frangia: il “trucco” per provare il drastico cambio look Giorgia Palmas ha cambiato look in modo drastico, anche se ha trovato un piccolo trucco per sperimentare la nuova acconciatura prima del taglio netto. Sui social ha poi chiesto ai followers: “Sto meglio con o senza frangia”?

A cura di Valeria Paglionico

Le star ne sanno una più del diavolo quando si parla di look e, volendo rimanere sempre sulla cresta dell'onda, non ci pensano su due volte a fare visita al parrucchiere con estrema frequenza. L'ultima ad averlo fatto è stata Giorgia Palmas che, complice uno shooting fotografico di cui è diventata protagonista, ha rivoluzionato la sua acconciatura, apparendo decisamente diversa sui social. Ha poi usato alcuni selfie postati sul suo profilo per chiedere consiglio ai followers: sta meglio con o senza la frangetta?

Il nuovo look di Giorgia Palmas

È ormai da anni che Giorgia Palmas è fedele ai capelli extra long: l'ex velina difficilmente ha modificato il taglio di capelli e, fatta eccezione per alcuni periodi in cui ha portato un long bob, non ha mai rinunciato alle lunghezze estreme. Da qualche tempo si è limitata ad aggiungere un balayage dalle sfumature bionde, dando così un tocco di movimento all'acconciatura. Nelle ultime ore, però, ha deciso di fare qualcosa di drastico: ha detto addio alla fila centrale e ha puntato tutto su una frangia a tendina dall'animo trendy e sbarazzino.

Giorgia Palmas segue il trend della frangia a tendina

Al motto di "Frangia sì o no?", Giorgia Palmas ha lasciato intendere che l'acconciatura inedita era solo temporanea. Nelle Stories ha poi rivelato "l'arcano": si è servita di alcune ciocche a clip per dare vita a una frangetta posticcia e temporanea. Così facendo, ha rivoluzionato il look in maniera estrema ma solo per qualche ora. Cosa ne pensano i fan? Sebbene siano certi del fatto che l'ex velina sia bellissima in ogni versione, la amano così com'è, dunque con i capelli naturali portati con la fila centrale. Giorgia starà facendo delle sperimentazioni per cambiare look in modo definitivo?