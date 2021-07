Lo scorso weekend è stato speciale ed emozionante per Giorgia Gabriele, l'ex compagna di Gianluca Vacchi: l'influencer ha sposato l'imprenditore milanese Andrea Grilli, coronando così il suo sogno d'amore dopo quattro anni di fidanzamento e la nascita del primo figlio Matteo (avvenuta nel 2019). La cerimonia è stata romantica e spettacolare e ha visto riunirsi diversi ospiti più o meno famosi nel mondo della moda. Essendo una vera e propria icona fashion, Giorgia non poteva che curare il look bridal nei minimi dettagli. Ha infatti indossato un lungo abito di pizzo realizzato e personalizzato appositamente per lei da Virgil Abloh.

Il matrimonio di Giorgia Gabriele e Andrea Grilli

Giorgia Gabriele e Andrea Grilli sono ufficialmente marito e moglie, hanno pronunciato il fatidico sì durante una romantica cerimonia organizzata in una lussuosa villa a Viareggio. Il rito religioso è stato celebrato all'aperto tra ghirlande di fiori, decorazioni total white e ospiti più o meno famosi, mentre i festeggiamenti sono continuati con balli e brindisi durante la sera e con un esclusivo pranzo il giorno dopo. A rendere ancora più spettacolare il ricevimento è stata la performance di Andrea Bocelli, che si è esibito nel momento in cui gli sposi si sono scambiati gli anelli nuziali. I due stanno insieme da quattro anni e, avendo già un bambino, si sono sempre sentiti legati in maniera profonda ed eterna, il matrimonio è stato solo un modo per rendere ancora più ufficiale la loro unione.

Il vestito da sposa dell'ex di Gianluca Vacchi

Per il fatidico sì Giorgia Gabriele si è affidata al genio di Virgil Abloh, il direttore creativo di Off-White, che ha realizzato per lei un abito bianco su misura definito una vera e propria "opera d'arte". Si tratta di un sinuoso modello a sirena in pizzo trasparente, caratterizzato da un corpetto con maniche lunghe e profonda scollatura sulla schiena e da una gonna fasciante con un lunghissimo strascico. Il dettaglio che ha fatto la differenza? Il ricamo in cotone rosso realizzato sulla manica, sulla quale si è fatta scrivere "Andrea's hand here", ovvero una dolce dedica al neo-marito, un riferimento al fatto che si sente solo sua.

in foto: La dedica ricamata sull’abito Off–White

Le scarpe di pizzo abbinate all'abito bianco

Nelle foto postate sui social la Gabriele ha parlato dell'esclusivo look bridal con queste parole: "Dal sogno alla realtà, ho incontrato un visionario che ho la fortuna di chiamare amico e ha diretto l'orchestra perfetta che ha creato un'opera d'arte chiamata abito da sposa. Grazie Virgil Abloh e tutto il team di Off-White che non mi ha mai lasciato sola fino all'ultimo secondo". A completare l'abito da sposa dell'influencer, un lunghissimo velo portato agganciato a un raffinato raccolto, mentre, per quanto riguarda le scarpe, ha optato per un paio di décolleté in pizzo bianco di Amina Muaddi (altra sua amica tra gli invitati al matrimonio). Insomma, l'ex di Gianluca Vacchi ha letteralmente spopolato in fatto di stile: in quante sognano un abito bianco tanto esclusivo per il loro giorno speciale?