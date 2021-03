Gilles Rocca è tra gli uomini più desiderati del momento: è diventato famoso nel 2020 dopo essere stato inquadrato per caso durante lo screzio tra Morgan e Bugo sul palco dell'Ariston (era infatti uno dei fonici di Sanremo) e da allora non si è più smesso di parlare di lui. Complice la bellezza mozzafiato che lo contraddistingue, è stato immediatamente eletto sex symbol e ad oggi sta infiammando il pubblico femminile de L'Isola dei Famosi grazie ai suoi muscoli scolpiti. In quante, però, hanno mai visto una sua foto da ragazzino? Ci ha pensato il diretto interessato a soddisfare le curiosità delle fan, mostrando sui social uno scatto risalente all'adolescenza. Il dettaglio che non può passare inosservato? È sempre stato irresistibile.

Gilles Rocca, la foto della sua adolescenza

Gilles Rocca non ha resistito alla mania di riaprire le scatole dei ricordi e, poco prima di partire per l'Honduras, ha postato sui social una sua foto da giovane. All'epoca era solo un ragazzino, aveva infatti 15 anni, ma era già bellissimo. Indossava dei boxer bianchi, portava una collanina intorno al collo e aveva i capelli lunghi con la fila centrale. I muscoli non erano ancora scolpiti ma vantava già una silhouette invidiabile. Nella didascalia l'ex fonico ha poi parlato della sua trasformazione dicendo: "15 VS 38… passano gli anni, cambia il corpo, la mente, le esigenze… nella prima foto la faccia di un bimbo che era infastidito nel farsi fotografare… il suo unico sogno era quello di fare il calciatore… nella seconda foto c’è un uomo che ha riposto nel cassetto per sempre quel sogno ed è riuscito a coltivarne altri. Probabilmente l’uomo di adesso è più sicuro, più concreto, non si infastidisce a farsi fotografare… ma a quell’uomo manca la spensieratezza di quel bimbo… così è la vita".

in foto: Gilles Rocca ieri e oggi

La trasformazione di Gilles Rocca

Sebbene Gilles Rocca provasse a sfondare nel mondo dello spettacolo fin dal 2014, quando ha avuto un'esperienza da attore, arrivando a calcare il red carpet del Festival del Cinema di Roma, è diventato famoso solo lo scorso anno durante il Festival di Sanremo. Fino a quando era un ragazzino sognava di intraprendere la carriera da calciatore ma col passare del tempo ha dovuto cambiare i suoi programmi. Rispetto all'adolescenza appare decisamente trasformato: oggi è un uomo maturo, ha i muscoli gonfi e scolpiti e la barba incolta che gli copre il viso, ma non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre lo contraddistinguono. Insomma, Gilles potrà anche aver raggiunto i 38 anni ma, a quanto pare, diventa sempre più attraente e ne ha dato prova a L'Isola dei Famosi, dove i suoi bicipiti e i suoi addominali "infiammano" l'atmosfera puntata dopo puntata.