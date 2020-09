Gilda Ambrosio è tra le star più chiacchierate del momento, si parla di lei per la presunta relazione con l'ex Stefano De Martino, che al suo fianco avrebbe dimenticato Belén Rodriguez. Al di là del gossip e delle insinuazioni, Gilda è famosa per essere una delle donne più talentuose del mondo della moda. A meno di 30 anni ha fondato un brand di successo, The Attico, tra le sue amicizie vanta anche Chiara Ferragni e sui social è capace di lanciare mode con un solo post. È proprio quanto ha fatto negli ultimi giorni, mostrandosi elegantissima in total black ma con un tocco scintillante sugli occhi. Così facendo, ha preannunciato il trend di make-up che diventerà gettonatissimo durante l'Autunno/Inverno 2020-21.

Il look total black di Gilda Ambrosio

Gilda Ambrosio veste quasi sempre The Attico ma per Valentino ha fatto un'eccezione, posando in un servizio fotografico realizzato per sponsorizzare l'Atelier Bag Valentino Garavani 03 Rose Edition. Per l'occasione ha sfoggiato un elegantissimo look total black firmato dalla Maison con un abito aderentissimo, accollato, con le maniche lunghe e la gonna alla caviglia con un maxi spacco. Lo ha abbinato a un paio di stivali cuissardes di pelle total black e all'iconica borsa con i petali, sempre in nero. Per completare il tutto ha optato per un make-up con una linea di eye-liner molto marcata che ha decorato con degli scintillanti cristalli.

Crystal make-up, i consigli per seguire il trend

Si chiama crystal make-up ed è tra le tendenze più gettonate del momento, consiste nell'aggiungere strass e cristalli scintillanti al trucco. È possibile usare delle varianti in plastica o veri e propri Swarovski, l'importante è posizionarli intorno agli occhi, così da aggiungere un tocco scintillante allo sguardo. Possono essere messi sulla parte inferiore o nell'angolo interno, in maniera tale da creare un vero e proprio "effetto lacrima", ma possono decorare anche la linea di eye-liner, rendendola meno "banale" del solito. È importante, però, non esagerare, bastano infatti pochissimi cristalli per donare luce e profondità all'occhio. A questo punto, dunque, non resta che provare, certe del fatto che un dettaglio di stile simile non passerà inosservato.