Gigi Hadid mostra la collezione di borse griffate: ne ha 85 e valgono oltre 70mila euro La baguette di Fendi, le borse di Louis Vuitton, di Valentino e di Prada: il guardaroba delle borse della top model Gigi Hadid è un vero e proprio scrigno delle meraviglie. La modella ha pubblicato su Instagram alcune storie in cui si riconoscono alcuni accessori iconici. Ecco quanto costano complessivamente.

A cura di Beatrice Manca

Gigi Hadid è una delle top model del momento: un anno dopo la nascita della figlia Khai è tornata a sfilare sulle più importanti passerelle di Milano e Parigi. Il suo armadio deve essere una vera e propria cabina delle meraviglie, piena di abiti incredibili e accessori griffati. La top model ha permesso ai followers di sbirciare nel suo guardaroba attraverso le Instagram Stories: approfittando di un pomeriggio di pioggia, ha scritto sui social, ha riordinato la sua collezione di borse griffate. Ecco quante sono, i modelli che preferisce e il valore complessivo delle borse di Gigi Hadid.

La collezione di borse di Gigi Hadid

La top model ha mostrato orgogliosa sui social le sue borse firmate, ordinatamente disposte per colore su due scaffalature. Aguzzando la vista non è difficile riconoscere alcuni modelli: c'è l'iconica baguette di Fendi (2.652 euro) e una Kelly di Hermès, nonché almeno quattro diverse borse firmate Valentino, con l'iconico fermaglio a V, e tre diverse borse Prada. Sugli scaffali spicca anche una Waterfall Flap di Chanel, un modello di qualche anno fa completamente ricoperto di paillettes e uno zainetto Moschino fatto a forma di giacca da biker nero, dal costo di 1.395 euro. Il suo brand preferito però sembra essere Versace: non solo la top model ha sfilato spesso negli show di Donatella Versace, ma possiede anche diversi modelli del brand, tra cui l'iconica borsa Medusa (1.950 euro) e la Tribute Icon (2.190 euro).

Quanto costano le borse di Gigi Hadid?

Sugli scaffali sono ordinatamente disposte almeno 85 borse: alcune di queste sono modelli celebri e facilmente riconoscibili, altre sono uscite anni fa in edizione limitata. Possiamo provare però ad avere un'idea approssimativa del valore delle borse: sommando le venti borse più famose (tra Valentino, Louis Vuitton, Chanel, Loewe e Versace) otteniamo una cifra da capogiro: 70mila euro. Una cifra arrotondata per difetto, visto che di alcuni modelli di conosce solo il prezzo a cui vengono rivendute sui siti second hand. Il valore complessivo, quindi, è immensamente più alto, probabilmente più del doppio. Un vero e proprio armadio delle meraviglie!