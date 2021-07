Essere una mamma è il "lavoro" più difficile e travolgente al mondo e, quando alle fatiche e agli impegni quotidiani si aggiunge anche un'ossessiva attenzione mediatica, la vita da genitore diventa ancora più difficile. Lo sa bene Gigi Hadid, la modella che da meno di un anno ha messo al mondo la piccolo Khai, la prima figlia nata dalla relazione con il compagno Zayn Malik. Se in un primo momento, complice anche la pandemia, ha vissuto la maternità prevalentemente in casa, ora sta uscendo sempre più spesso in compagnia della bimba ma fa di tutto pur di non mostrare il suo viso ai paparazzi. Il motivo? Vuole preservare la sua privacy, donandole così un'infanzia il più possibile "normale".

Khai sta crescendo ed è sempre più curiosa

La piccola Khai è una bambina curiosa e, man mano che cresce, prova sempre più interesse verso il mondo che la circonda. La mamma Gigi Hadid non vuole portarla in giro coperta, oscurandole la visione solo per evitare le continue foto dei paparazzi ed è per questo che ha scritto una lettera aperta rivolta ai media internazionali. Nel tentativo di proteggere la privacy della bimba, la modella e il fidanzato Zayn hanno dichiarato:

Man mano che la nostra bambina cresce, abbiamo capito che non possiamo proteggerla da tutto come volevamo e potevamo fare quando era più piccola. Lei ama vedere il mondo! Sebbene ne veda tanto quando è nella nostra fattoria, vuole poter guardare anche altri posti. Nella nostra recente visita a New York, ha iniziato a chiederci di alzare la tendina parasole (una cosa a cui non è abituata a casa) e riesce a sollevarla da sola! Lei non capisce perché è coperta quando siamo in città o da cosa vogliamo proteggerla. Voglio che lei veda la più fantastica delle città e le persone che camminano per le strade di New York senza lo stress del circo mediatico che arriva quando i genitori sono figure pubbliche.

La richiesta di Gigi Hadid ai paparazzi

La neomamma Gigi ha poi fatto una richiesta ben precisa ai paparazzi: oscurare il viso della piccola se mai dovesse essere fotografata in primo piano tra le strade americane. La sua lettera è continuata così:

So che le leggi cambiano da Stato a Stato e ho visto alcune foto paparazzate in cui ai bambini a New York era stato offuscato il viso. Chiedendo in giro, credo che questo sia a discrezione dell'integrità del fotografo, della pubblicazione o del fan account che condivide l'immagine. Scrivo tutto questo per dire: ai paparazzi, alla stampa e ai titolari dei fan account, sapete che non abbiamo mai intenzionalmente condiviso il viso di nostra figlia sui social. Il nostro desiderio è che lei possa scegliere come condividere sé stessa con il mondo quando avrà l'età, così che possa vivere un'infanzia il più normale possibile, senza preoccuparsi di un'immagine pubblica che non ha scelto.

L'obiettivo della modella? Assicurare alla figlia un'infanzia splendida e "normale" proprio come qualsiasi sua coetanea. Al motto di"Per un bambino la frenetica attività dei paparazzi può risultare travolgente e disorientante, lo è ancora per me da adulta", Gigi ha poi concluso tutto ringraziando anticipatamente coloro che ascolteranno il suo dolce appello.