Gianni Versace oggi avrebbe compiuto 75 anni, il ricordo di Donatella: “Mi manchi ogni giorno” Donatella Versace ha onorato l’eredità del fratello e ha mantenuto vivo il suo ricordo: sui social ha condiviso una foto di loro due da giovani con parole d’affetto.

A cura di Beatrice Manca

La tragica morte di Gianni Versace, avvenuta 24 anni fa a Miami, è stata un vero e proprio shock per il mondo della moda. Da quel momento è stata la sorella Donatella a portare avanti il marchio di moda della Medusa, rendendolo uno dei più desiderati dalle star. Negli anni Donatella Versace ha onorato l'eredità creativa del fratello (dedicandogli anche una sfilata tributo nel 2017) e ha mantenuto vivo il suo ricordo: quest'anno Gianni Versace avrebbe compiuto 75 anni e la stilista l'ha ricordato con una foto di loro due da giovani, accompagnata da una dolcissima dedica.

La dedica di Donatella Versace per il fratello Gianni

Il legame di Gianni e Donatella Versace era molto profondo, e l'affetto della stilista è immutato ancora oggi, nonostante gli anni che passano. Per onorare il compleanno del fratello, Donatella Versace ha pubblicato sui social una foto che li ritrae da giovani, assorti al lavoro: tra gli schizzi e i bozzetti si vede la stilista con i capelli colorati e un pullover colorato, accanto al fratello Gianni. Non è la prima foto personale che condivide: già questa estate, nell'anniversario della morte, aveva pubblicato un tenero scatto da bambini. Nella didascalia che accompagna la foto ha scritto: "Oggi sarebbe stato il 75esimo compleanno di Gianni, mi manchi così tanto! Eri un genio. Mi manchi oggi come ogni giorno". Il post ha ricevuto moltissimi commenti da parte di ex colleghi, top model e stilisti: il ricordo di Gianni Versace oggi è più vivo che mai.