Gianmaria Antinolfi ieri e oggi: com’era l’imprenditore prima del Grande Fratello Vip 2021 Gianmaria Antinolfi è l’imprenditore napoletano sbarcato al Grande Fratello Vip 2021. Perché è famoso? Tra le sue ex ci sono diversi volti noti, da Belén Rodriguez a Soleil Stasi. In pochi, però, sanno com’era prima del successo: ecco le foto che mostrano la trasformazione.

Gianmaria Antinolfi è un dei protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è diventato famoso non tanto per il suo lavoro (è un imprenditore nel settore della moda), quanto piuttosto per le sue relazioni amorose. Ha fatto parlare di lui durante l'estate 2020 quando ha avuto un flirt con Belén Rodriguez, ma oltre a lei tra le sue ex annovera altri nomi noti dello spettacolo, da Dayane Mello a Soleil Sorge (che attualmente è insieme a lui al reality di Canale 5). Al momento pare che stia frequentando Greta Giulia Mastroianni ma non si esclude che all'interno della casa di Cinecittà le cose possano cambiare. In quanti hanno mai visto una sua foto risalente a qualche anno fa? Basta spulciare il profilo social per scoprirlo: ecco com'era l'imprenditore prima del successo.

Com'era Gianmaria Antinolfi da giovanissimo

Gianmaria Antinolfi è nato nel 1985 a Napoli, ha 36 anni, è laureato in economia presso l’Università degli studi di Napoli Federico II e ha portato a termine un master in Management alla Bocconi di Milano. Oltre a essere figlio di imprenditori, la mamma è infatti proprietaria del circolo Rari Nantes di Napoli, nel 2017 è diventato direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering.

Gianmaria Antinolfi nel 2013

La sua iscrizione a Instagram risale al 2012, all'epoca aveva 27 anni e non esitava a documentare le sue serate nei locali partenopei e le sue vacanze tra Capri e le isole Baleari. Com'era l'ex di Belén da giovanissimo? Non aveva la barba e portava i capelli leggermente più lunghi rispetto a oggi, dunque con un ciuffi riccio super vaporoso.

Lo stile di Gianmaria Antinolfi

Prima del GF Vip 6 Gianmaria Antinolfi non ha avuto nessuna esperienza in tv, dunque è la prima volta che si ritrova alle prese con telecamere e riflettori puntati su di lui 24 ore su 24. A giudicare dalle sue vecchie foto social, però, ha sempre vantato uno stile da star. Eleganti completi su misura, camicie personalizzate, scarpe classiche, bretelle: l'ex di Belén sembra essere un vero e proprio lord.

Completa il tutto con occhiali da sole scuri da divo, maxi orologi e borsoni griffati. Certo, non disegna le t-shirt e i jeans, ma è chiaro che li preferisce solo in momenti di relax come una vacanza o una tranquilla uscita con gli amici. Ha sempre vantato un corpo da urlo e uno sguardo profondo e non sorprende che abbia fatto perdere la testa a diverse showgirl note: nella casa di Cinecittà ci sarà qualcuna che non riuscirà a resistere al suo innato fascino?