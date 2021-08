Gianluca Vacchi, prima estate da papà: Blu Jerusalema fa il bagno in costume rosso e occhiali da sole Gianluca Vacchi è volato in Sardegna con la famiglia al completo, questa è la sua prima estate da papà e non ha potuto fare a meno di immortalarsi alle prese con il primo bagnetto al mare di Blu Jerusalema. La scena è adorabile e ha rivelato il look balneare super trendy della bimba.

A cura di Valeria Paglionico

Gianluca Vacchi è diventato papà da meno di un anno, lo scorso ottobre la compagna Sharon Fonseca ha messo al mondo la prima figlia Blu Jerusalema, coronando il suo sogno di mettere su famiglia. Nonostante questa sia la sua prima estate da papà, l'imprenditore non ha rinunciato alla tradizionale vacanza in Sardegna tra gite in barca, viaggi in jet privato e bagni nel mare cristallino dell'isola. Da diversi giorni sta documentando tutto sui social, mostrandosi in un'inedita e dolcissima versione genitore. Dopo i balletti che hanno spopolato negli scorsi anni, ora la vera protagonista dei video social di Vacchi è la piccola Blu Jerusalema.

Il primo bagno di Gianluca Vacchi e Blu Jerusalema

Per Blu Jerusalema questa è un'estate fatta di prime volte: oltre ad aver fatto il suo debutto sul jet privato del papà, ha fatto anche il primo bagno a mare. A tenerla tra le braccia con dolcezza non poteva che essere papà Gianluca, che non ha potuto fare a meno di immortalare la tenera scena. L'imprenditore ha accennato qualche passo di danza sulle note della canzone Africa Ya e ha fatto "tuffare" la figlia, apparsa a perfetto agio in acqua nonostante la tenerissima età. Nella didascalia ha poi scritto "Il primo bagno in mare con Blu J." con tanto di emoticon a forma di cuore.

La figlia di Gianluca Vacchi al mare è già trendy

Il primo look balneare della piccola non poteva che essere super stiloso. Vacchi e Sharon Fonseca le hanno fatto indossare un adorabile costumino intero rosso, abbinando il tutto a un paio di mini occhiali da sole tondi e con la montatura rosa. Per evitare di farla sudare sotto il rovente sole della Sardegna, i due le hanno bagnato i capelli, togliendoli dalla fronte con un'originale fila laterale. Insomma, la piccola Blu Jerusalema è ormai una vera e propria sirenetta e i genitori non potrebbero essere più orgogliosi di lei. Non sorprende, dunque, che la Fonseca abbia commentato il dolce post semplicemente con "Mi vida".