Giada Lini a Ballando con le stelle, com’è cambiata la nuova maestra di ballo da Amici ad oggi Giada Lini è una delle nuove ballerine di Ballando con le stelle 2021, programma a cui partecipa in coppia con Fabio Galante. In quanti ricordano la sua passata esperienza in tv? Qualche anno fa ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi come professionista: ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli esordi a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Giada Lini è una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle, il programma di Rai 1 presentato da Milly Carlucci che la vede ricoprire per la prima volta i panni di maestra di ballo. Partecipa alla trasmissione al fianco di Fabio Galante, il concorrente con cui fa coppia. Ha 30 anni, viene dal Bassano del Grappa, è alta 175 cm e il suo volto non è nuovo agli appassionati di tv. Il motivo? Ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi come ballerina professionista ( ed è proprio negli studi Mediaset che ha conosciuto l'attuale compagno Graziano Di Prima). In quanti la ricordano ai tempi del programma di Canale 5? Ecco le foto che mostrano la trasformazione negli anni.

Giada Lini ad Amici, com'era la ballerina professionista

Era il 2014 quando Giada Lini ha partecipato ad Amici come ballerina professionista, all'epoca aveva poco più di 20 anni ma aveva già vinto alcune competizioni nazionale ed era chiaro che sarebbe diventata una stella della danza. Negli studi Mediaset non ha solo conosciuto alcuni tra i concorrenti rimasti nella storia, prima tra tutte Lorella Boccia, ha anche incontrato l'amore, Graziano Di Prima, con cui ancora oggi è fidanzata. Sebbene di tempo ne sia passato da allora, Giada non ha perso la bellezza e il fisico tonico e muscoloso che da sempre la contraddistinguono.

Giada Lini nel 2019 con i capelli rosa

Giada Lini oggi, le foto della nuova insegnante di Ballando con le stelle

Sul palco di Amici Giada indossava solo completini sportivi e abiti di scena ma, una volta uscita dal talent, le cose sono cambiate e ha dato libero sfogo al suo stile fatto di shorts, tubini aderenti e scollature generose. Com'era agli esordi? Confrontando le foto di ieri e oggi, non si notano grandi rivoluzioni. Fatta eccezione per un breve periodo in cui ha sfoggiato degli originali capelli rosa, è sempre rimasta fedele al biondo platino, spaziando tra chignon tiratissimi, pieghe lisce e onde effetto sauvage. L'unico dettaglio che la fa sembrare diversa? Col passare del tempo è cresciuta ed è diventata più matura e sofisticata. Ora conta oltre 13mila followers su Instagram ed, essendo tra i nuovi maestri di Ballando con le Stelle 2021, di certo continuerà a far parlare di lei.