GF Vip 2021, le prime docce delle protagoniste: Ainett col costume sgambato, Soleil in bikini nero Uno dei momenti più attesi in ogni edizione del Grande Fratello Vip? Quello delle docce di fronte i riflettori. Anche in questa stagione 2021 le protagoniste del reality non hanno deluso le aspettative dei fan e non hanno esitato a mostrarsi in costumi sgambati e micro bikini.

A cura di Valeria Paglionico

È partita una nuova edizione del Grande Fratello Vip e un gruppo inedito di personaggi più o meno famosi del mondo dello spettacolo si ritrovano a vivere 24 ore sui 24 di fronte i riflettori. Qual è il momento più atteso del reality? Al di là delle dirette e delle chiacchierate sul divano, ad attirare le attenzioni del pubblico non possono che essere le docce. Fin dal primo giorno le protagoniste del programma non hanno esitato a mettersi in costume da bagno, rivelando la loro forma fisica mozzafiato. Soleil Sorge, Ainett Stephens, la principessa Clarissa: ecco gli "shower look" sfoggiati dalle donne della casa di Canale 5.

Ainett Stephens è regina di sensualità al GF Vip

A un GF Vip che si rispetti potevano mai mancare le tradizionali docce in bikini? Assolutamente no e fin dal primo giorno a spopolare con la sua sensualità è stata Ainett Stephens, la modella venezuelana che ha attirato le attenzioni di Tommaso Eletti. Per lavarsi di fronte ai riflettori non ha rinunciato allo stile e ha indossato un costume intero in giallo, un modello sgambatissimo, con delle provocanti stringhe sui fianchi, le spalline sottili e la scollatura generosa. Così facendo, ha messo in risalto le curve da capogiro, dando prova di essere lei la "regina di femminilità" della casa. Chi le farà concorrenza? Probabilmente Raffaella Fico, anche se per il momento si è lasciata immortalare solo in accappatoio.

Ainett Stephens in costume al GF Vip

Clarissa e Soleil puntano sul tanga sgambato

A puntare su qualcosa di più sobrio sono state Soleil Sorge e Clarissa Hailé Selassié. Per fare la doccia hanno indossato entrambe dei micro bikini con reggiseno a triangolo e tanga sgambati, l'unico dettaglio che le ha differenziate è stato il colore. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha optato per il total black, la principessa ha preferito uno spezzato in beige e nero, anche se successivamente si è cambiata ed è passata a un modello intero. Insomma, a giudicare dai primi day time, a quanto pare le protagoniste del GF Vip si daranno da fare in fatto di "shower look": chi si aggiudicherà il titolo di più trendy del reality?