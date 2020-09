Il Grande Fratello Vip è il reality che più di tutti permette ai concorrenti di mettersi in gioco, rivelando la loro vera natura in tv. Le star più o meno famose del mondo dello spettacolo accettano di vivere per diverse settimane per 24 ore su 24 sotto i riflettori e la cosa le obbliga a mettere in mostra il loro viso senza trucco, cosa che, fatta eccezione per i selfie "al naturale" postati sui social, non fanno quasi mai. Anche in questa nuova edizione le donne della nota casa di Cinecittà non hanno avuto di rivelarsi in versione acqua e sapone e, mettendo a confronto le foto prima e dopo il make-up, la differenza è evidente: ecco le foto che dimostrano che, nonostante siano celebrities, rimangono delle persone "normali".

La trasformazione prima e dopo il make-up delle donne del GF Vip 2020

Le Vip del Grande Fratello fino a quando non sono entrate nella casa stentavano a mostrarsi "al naturale" ma ora le cose sono cambiate e sono costrette a lasciarsi immortalare senza neppure un filo di make-up. Adua Del Vesco copre le occhiaie con il fondotinta e delinea la bocca con il rossetto rosso fuoco, Elisabetta Gregoraci senza eye-liner scuro ha lo sguardo un tantino più spento del solito, Maria Teresa Ruta senza piega impeccabile e ombretto marcato è più stanca e segnata, mentre sul viso di Patrizia De Blanck le macchie dovute all'età diventano molto evidenti quando non usa il correttore.

Anche la più giovane Dayane Mello, sebbene abbia una pelle perfetta, sembra essere un'altra persona quando non si serve del make-up. Una delle concorrenti che sembra aver scoperto l'elisir di "eterna giovinezza"? Stefania Orlando che, fatta eccezione per qualche occhiaia, rimane uguale prima e dopo il trucco.

Le star del GF Vip sono delle donne "normali"

Quale donna non si "trasforma" quando si sottopone a una seduta di make-up? Anche se si usano solo un velo di blush e un tocco di mascara, il viso cambia completamente ed è per questo che, mettendo a confronto le foto prima e dopo il trucco, la differenza è abissale. Le concorrenti del Grande Fratello Vip lo sanno bene e, anche se all'interno della casa hanno portato dei maxi beauty-case con tutto il necessario per la skin care e la beauty routine, una volta struccate sono delle donne assolutamente "normali". C'è chi ha le occhiaie, chi qualche segno del tempo, chi qualche macchia sulla pelle: basta guardare le loro foto "al naturale" per capire che anche le celebrities non sono immuni alle piccole imperfezioni.