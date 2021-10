Gaia Trussardi sul red carpet dopo l’addio alla moda: look in coordinato col marito Adriano Giannini Ieri sera si è tenuta a Roma la prima di Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni, il docufilm di Luca Guadagnino dedicato a Salvatore Ferragamo, e tra gli ospiti c’era anche Gaia Trussardi. Dopo l’addio alla moda ha sfilato sul red carpet col marito Adriano Giannini, apparendo più glamour che mai in black&white.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera si è tenuta a Roma, per la precisione nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, la première di Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni. Si tratta del docufilm firmato da Luca Guadagnino dedicato a Salvatore Ferragamo, personaggio iconico della moda italiana e fondatore di una delle Maison più famose al mondo. Le star che hanno calcato il red carpet dell'evento sono state moltissime, da Laura Morante a Nicoletta Romanoff, fino ad arrivare a Violante Placido e Yvonne Sciò, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata Gaia Trussardi (sorella di Tomaso Trussardi e cognata di Michelle Hunziker). Dopo aver detto addio alla moda qualche anno fa, è apparsa splendida ed elegante al fianco del marito Adriano Giannini.

Il look da red carpet di Gaia Trussardi

Sebbene non sia più stilista della Maison di famiglia, Gaia Trussardi continua a essere un'icona fashion e lo ha dimostrato durante la prima del film di Luca Guadagnino. All'evento ha infatti seguito il trend della moda mannish, sfoggiando un look glamour e sofisticato "rubato" dal guardaroba maschile. Ha indossato un tailleur black&white con un blazer bicolor e dei pantaloni a sigaretta in bianco. Per completare il tutto ha scelto dei décolleté "metallici" con il tacco, una borsetta a righe bianche e nere e delle onde dall'effetto naturale che hanno reso il suo caschetto sbarazzino. Il marito Adriano, invece, ha optato per un classico completo blu notte di Ferragamo, abbinato a una camicia bianca.

Gaia Trussardi e Luca Guadagnino alla prima del film "Salvatore – Il Calzolaio dei Sogni"

Gaia Trussardi, cosa fa dopo l'addio alla moda

Era il 2018 quando Gaia Trussardi ha detto addio alla moda, a partire da quel momento non ha più ricoperto il ruolo di direttore creativo nella Maison di famiglia. A cosa si dedica oggi? La sorella di Tomaso ha dato il via alla sua "seconda vita" fatta di musica e impegno nel sociale. Il suo progetto artistico si chiama Gogaia e vuole creare un ponte tra artisti di culture differenti, così da sostenere un messaggio di integrazione e da aiutare i talenti emergenti a emergere attraverso azioni imprenditoriali concrete. Ha autoprodotto un ep e alcuni singoli, ha avviato una start up per immigrati, è diventata una vera e propria paladina delle azioni sociali. Il suo motto? "La musica insegna come dovremmo adattarci e plasmarci uno sull’altro nella vita reale", a prova del fatto che per lei è arrivato il momento di dire addio a muri e barriere per diventare tutti amici.