Gabriella Pession, da mamma a tempo pieno al ritorno sul set: “Il lavoro fa crescere la famiglia” Gabriella Pession ha passato gli ultimi 18 mesi lontana dal set a causa della pandemia e la cosa le ha permesso di dedicarsi al lavoro più bello del mondo, quello della mamma. Ora per lei è arrivato il momento di tornare a lavorare come attrice e non potrebbe essere più felice: crede che sia questo il segreto per portare stabilità all’interno della famiglia.

A cura di Valeria Paglionico

Gabriella Pession è attrice, moglie e mamma e per anni è riuscita a conciliare alla perfezione vita professionale e privata. Negli ultimi 18 mesi, però, è rimasta lontana dal set a causa della pandemia, cosa che le ha permesso di viversi 24 ore su 24 il figlio Giulio. Ora che l'emergenza sta lentamente rientrando ha deciso di ricominciare a dedicarsi alla sua più grande passione, la recitazione, anche se non sarà semplice stravolgere la routine quotidiana da mamma. Il lavoro la terrà spesso lontana dal piccolo Giulio ma, nonostante sia certa del fatto che andrà incontro a momenti tristi e nostalgici, è convinta del passo che sta per compiere. Lavorare nobilita una mamma, permettendole di portare sicurezza e stabilità all'interno della famiglia.

Gabriella Pession: "Fare la mama è il lavoro più bello del mondo"

Gabriella Pession è diventata mamma nel 2014, quando dopo il matrimonio con Richard Flood è nato il piccolo Giulio. Negli ultimi mesi ha passato intere giornate a giocare e divertirsi con lui, documentando tutto anche attraverso degli adorabili scatti social, ma ora per lei è arrivato il momento di tornare a lavorare. Anche in questo caso non ha potuto fare a meno di raccontare su Instagramogni dettaglio della reazione del figlio al suo annuncio. Nella didascalia di una foto in cui appare dolcissima mentre gli stringe le mani ha dichiarato: "Giulio ieri mi ha chiesto “Mamma perché lavori ? Fai solo lavorare papà e tu stai sempre con me!”. Dopo 18 mesi meravigliosi mesi passati a fare il più bel mestiere di tutti, la mamma, torno a lavorare".

L'elogio al coraggio e alla passione delle mamme

L'attrice ha poi continuato dicendo: "Ho spiegato a Giulio che anche le mamme lavorano, che il lavoro nobilita e che è importante perché attraverso quest’ultimo ci si esprime e si contribuisce alla crescita e stabilità della famiglia. Mi ha guardato con i suoi occhioni intelligenti e profondi, ci siamo coccolati per ore forti del fatto che, anche se sarò fisicamente lontana per un po’, il nostro amore e’ così immenso che ricoprirà l’oceano e non avrà mai confini. È difficile per me essere lontana da mio figlio e mio marito in questo momento, ma sono felice di tornare sul set e sono grata di avere il privilegio di poter riuscire a fare coesistere la mia vita da mamma e da attrice". Il post si è concluso con una dedica a tutte le meravigliose mamme che ogni giorno, sebbene non abbiano la fortuna di dividersi tra famiglia e lavoro, provano lo stesso ad affermare il loro valore e il loro talento. Grazie alla loro passione, alla loro perseveranza e al loro coraggio, per Gabriella sono delle vere e proprie eroine.