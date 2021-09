Gabriella Golia ieri e oggi: com’è cambiata l’annunciatrice simbolo degli anni ’80 Ricordate Gabriella Golia, la storica annunciatrice di Italia 1? Oggi ha più di 60 anni e, sebbene abbia abbandonato il mondo dello spettacolo, non ha perso la bellezza che da sempre la contraddistingue. Ecco le foto che mostrano la trasformazione dagli anni ’80 a oggi.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Gabriella Golia, l'annunciatrice che ha letteralmente spopolato tra gli anni '80 e '90? Ha debuttato nello spettacolo da giovanissima e fin dagli esordi è riuscita a farsi notare per la sua bellezza mozzafiato e i suoi magnetici occhi azzurri. È stata il volto di Italia 1 per un ventennio e non sorprende che ancora oggi venga ricordata con affetto da tutti i nostalgici. Col passare degli anni è diventata anche conduttrice e attrice ma ha continuato a essere famosa per i suoi iconici annunci. Che fine ha fatto oggi? Ecco le foto che mostrano la sua trasformazione.

Che fine ha fatto Gabriella Golia?

Erano gli anni '70 quando Gabriella Golia ha partecipato e vinto il concorso Miss Teenager e da allora non ha più smesso di avere successo. Inizialmente otteneva dei piccoli tuoi in film cominci di successo, poi è diventata vallata di Raimondo Vianello e Claudio Lippi in alcuni programmi Rai e alla fine è sbarcata su Italia 1 nel 1982, ricoprendo i panni di annunciatrice.

Gabriella Golia negli anni ’80

Negli anni successivi in parallelo ha lavorato anche come attrice e come conduttrice ma nel 2002 ha lasciato gli annunci dopo 20 anni di servizio. Da quel momento in poi la rete ha rinunciato definitivamente alla figura dell'annunciatrice. Oggi Gabriella ha più di 60 anni e, sebbene si sia ritirata dal mondo dello spettacolo, non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono.

Gabriella Golia con le presentatrici simbolo degli anni ’80–’90

Gabriella Golia, da sempre fedele al caschetto

Il dettaglio a cui Gabriella Golia non ha mai rinunciato nel corso della carriera? Il caschetto lungo fino alle spalle. Sebbene non abbia mai modificato il taglio dagli esordi a oggi, negli anni ha aggiunto qualche tocco di novità con la frangia, portata sia dritta che a tendina.

Gabriella Golia nel 2010

Ha inoltre rivoluzionato anche il colore: se agli esordi puntava tutto sui capelli "al naturale" in castano scuro, successivamente ha cominciato ad aggiungere delle meches bionde che le hanno donato un'aria più matura. Ad oggi ha detto però definitivamente addio a ciuffo e frangia, ha la fila centrale che le permette di mettere in risalto i meravigliosi occhi azzurri, da sempre il suo punto di forza.