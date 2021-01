La famiglia reale monegasca sta facendo sempre più concorrenza ai Windsor quando si parla di moda e l'ultima apparizione pubblica ne è la prova. Di recente si sono tenuti i festeggiamenti di Santa Devota, la patrona del principato, e per l'occasione il principe Alberto, Charlene e i gemellini hanno preso parte al tradizionale rito che prevede l'incendio della barca simbolica. Ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono stati i piccoli di casa Grimaldi, Jacques e Gabriella, apparsi elegantissimi e adorabili come al solito. I riflettori, però, sono stati puntati tutti sulla principessina, che con il suo look rosa arricchito da una borsa extra lusso ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare una "baby influencer reale".

Il look griffato di Gabriella di Monaco

Per la festa di Santa Devota la principessina Gabriella di Monaco ha sfoggiato un look griffato e glamour da perfetta icona fashion. Ha infatti indossato un mini tailleur bon-ton a quadretti bianchi e rosa di Dior con gonnellina, giacca e cappello da pescatore abbinati, completando il tutto con delle calze bianche e la mascherina scura. Le vere chicche, però, sono gli accessori, firmati ancora Dior. La bimba portava delle sneakers a stivaletto decorate con l'iconica stampa Oblique della Maison e una mini lady Dior, la it-bag dalla texture trapuntata, declinata in una versione argentata per bambini. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 3.000 euro. Insomma, Gabriella potrà pure avere solo 6 anni ma si è già guadagnata il titolo di "principessa influencer".

in foto: Jacques e Gabriella con le sneakers coordinate

Jacques con le stesse sneakers della sorella

Il principino Jacques di Monaco poteva mai essere da meno in fatto di stile? Assolutamente no e, così come la sorellina, anche lui ha sfoggiato un dettaglio iper griffato nel suo look. Sebbene abbia lasciato a casa i completi militari e gli abiti classici identici a quelli del papà, è apparso ugualmente elegantissimo. Ha puntato sul blu con pantaloni, maglioncino e cappotto abbinato, aggiungendo anche sciarpa e cappello leggermente più chiari. Per quanto riguarda le scarpe, sono coordinate a quelle di Gabriella, sono infatti le stesse sneakers Dior Oblique ma in un colore differente. Qual è il loro prezzo? 600 euro. Una volta cresciuti, i principini monegaschi faranno concorrenza ai "cugini" inglesi? Se le premesse sono queste, pare proprio di sì.