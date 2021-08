Fruit manicure, la nail art di tendenza per l’estate disegna la frutta sulle unghie Chi ama le nail art vivaci ed estrose non potrà non amare la tendenza più colorate e frizzante dell’estate 2021: la fruit manicure. Il trend che spopola sul web infatti rende protagonista la frutta colorando le unghie con ciliegie, fragole, ananas e anguria liberando la fantasia per una manicure che non passa inosservata.

A cura di Federica Ambrogio

La manicure di tendenza per l'estate 2021 è vitaminica e vivace e porta sulle unghie niente meno che la frutta. Avete capito bene, tra le tendenze nail art estive c'è quella di disegnare sulle unghie la frutta con la fruit manicure, dai colori vivaci ed energici. Dalle fragole alle ciliegie, fino ad anguria, arance e ananas: non c'è limite alla fantasia! Potrai creare un dettaglio su un'unghia soltanto oppure decorare tutte le tue unghie per una perfetta manicure a tema frutta. Sfoglia la gallery e scopri tutte le idee da copiare!

La fruit manicure dell'estate 2021

Coloratissima e vivace: la fruit manicure dell'estate 2021 è perfetta per chi ama le nail art estrose e frizzanti e vuole portate un tocco di colore sulle unghie. Per creare questa nail art non ci sono regole precise: c'è chi infatti utilizza colori pastello per una manicure più delicata, chi invece predilige i colori più forti e vivaci con gli smalti neon e chi realizza una manicure particolare giocando con i contrasti dei finish opachi e lucidi. L'unico requisito è quello di liberare la fantasia e avere un po' di manualità per disegnare la frutta; in alternativa puoi utilizzare degli stickers adesivi da applicare su uno smalto di base una volta asciutto e fissarlo con un top coat trasparente.

Come realizzare la fruit manicure

Il segreto per creare una manicure meravigliosa è abbinare il colore dello smalto a quello del frutto che scegli di disegnare: applica su tutta l'unghia una sfumatura pastello del colore principale del frutto, ad esempio se scegli di creare delle ciliegie stendi una base rosa tenue, oppure giallo pastello se disegni dei limoni. Se vuoi un effetto più soft potrai anche abbinare i disegni della frutta a uno smalto di base neutro, nude leggermente rosato come la base dell'unghia oppure bianco. Potrai creare i disegni su tutte le unghie, oppure scegliere di creare un dettaglio su un'unghia soltanto, che rimarrà la protagonista della tua manicure. Sfoglia la gallery per trovare l'ispirazione giusta per la tua manicure: c'è chi sceglie di disegnare le arance su una base neutra decorando tutte le unghie, e chi abbina piccoli dettagli come fragoline o ciliegie a una manicure classica come la french.