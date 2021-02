in foto: L’Oréal Professionnel Paris

Da quando ha fatto capolino la prima volta tra le tendenze capelli degli anni '70, il balayage non è mai passato di moda: per la primavera 2021 però si reinventa con il french balayage, dedicando ai capelli sfumature ancora più naturali e luminose che ricordano i riflessi radiosi che si ottengono sui capelli dopo qualche giorno di mare. Una tecnica che regala alla tua chioma una lucentezza senza precedenti senza rovinare il capello, da eseguire esclusivamente in salone per una sfumatura studiata ad hoc in base ai tuoi colori e un risultato totalmente personalizzato e in armonia con le tue caratteristiche.

Cos'è il french balayage

Il french balayage è una tecnica di schiaritura a mano libera creata da L’Oréal Professionnel Paris per ottenere sfumature estremamente naturali e luminose, mixando differenti tecniche al fine di aggiungere profondità e dimensione al capello. Un effetto ricercato e studiato ad hoc in base ai colori e alle caratteristiche del volto che lo indosserà, per garantire una naturalezza senza precedenti. Le schiariture create a mano libera, proprio come quelle del balayage, andranno a valorizzare il volto in base alla sua forma scegliendo nuance differenti per cercare l'effetto più naturale e in armonia con i tuoi colori: un trend capelli totalmente personalizzabile che sta bene a tutte, sia che i tuoi capelli siano lunghi oppure che tu indossi un taglio medio. Il primo step per ottenere la colorazione più trendy della primavera è la decolorazione, che sarà applicata in sfumatura sui tuoi capelli in base all'effetto finale che vorrai ottenere. Con il secondo passaggio invece si andranno a neutralizzare i capelli schiariti, rendendo così la chioma luminosa.

A chi sta bene il french balayage

Grazie alla sua totale personalizzazione, il french balayage è una tecnica che si può realizzare su qualunque colore di capelli. Le basi più scure potranno giocare con schiariture sui toni che spaziano dal marrone caramello fino all'iced tea mentre le basi castane potranno valorizzare i capelli con giochi di luce impreziosendo la chioma con le sfumature fredde e e luminose del biondo sabbia. Se la tua base è bionda potrai ottenere un effetto radioso che illuminerà ancora di più il tuo viso con le sfumature sui toni del champagne. Sfoglia la gallery e trova il french balayage perfetto per te!